V nominaci fotbalistů jsou čtyři změny, poprvé byl povolán Černý

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let o postup na mistrovství Evropy ČR - Bělorusko 5. září v Jablonci nad Nisou. Český reprezentant Václav Černý.

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let o postup na mistrovství Evropy ČR - Bělorusko 5. září v Jablonci nad Nisou. Český reprezentant Václav Černý. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý musel hned na úvod srazu týmu v Praze před nadcházejícími zápasy v Německu, s Izraelem a Slovenskem udělat čtyři změny v nominaci. Ze zdravotních důvodů vypadli brankáři Ondřej Kolář s Filipem Nguyenem, obránce Ondřej Čelůstka a záložník Petr Ševčík. Dodatečně povoláni byli gólmani Tomáš Koubek s Alešem Mandousem, zadák Václav Jemelka a ofenzivní univerzál Václav Černý, který si vysloužil premiérovou pozvánku do reprezentačního A-týmu.

Liberecký brankář Nguyen vypadl kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, který sám oznámil už minulý týden na sociální síti. Sparťan Čelůstka schází pro zranění, stejně jako slávistická dvojice Kolář, Ševčík. Fotbalová asociace ČR informovala o změnách v nominaci na svém webu.

Bývalý reprezentant do 21 let Černý dostal premiérovou pozvánku do A-mužstva díky povedenému vstupu do sezony. Třiadvacetiletý ofenzivní univerzál zaznamenal v dosavadních osmi zápasech tohoto ročníku nizozemské ligy za Twente Enschede čtyři góly a stejný počet asistencí.

Olomoucký brankář Mandous a jeho nedávný spoluhráč Jemelka, který v říjnu odešel na hostování do belgické Lovaně, si zatím za reprezentaci připsali shodně po jednom startu v zářijovém utkání Ligy národů proti Skotsku (1:2) v Olomouci. Oba patřili do narychlo složeného nového výběru, který nahradil původní mužstvo, v němž měli dva členové realizačního týmu koronavirus. Brankář Koubek z německého Augsburgu má na kontě deset zápasů za reprezentaci.

Národní celek se dopoledne v Praze sešel na posledním letošním srazu a všichni členové ihned podstoupili testy na koronavirus. Až do oznámení výsledků budou v izolaci v hotelových pokojích.

V úterý odcestuje tým ke středečnímu přípravnému utkání v Lipsku proti mistrům světa z roku 2014 Němcům. V neděli český celek odehraje v Plzni zápas Ligy národů s Izraelem a tamtéž o tři dny později tuto soutěž uzavře proti bývalému federálnímu partnerovi Slovensku.