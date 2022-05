V nominaci českých hokejistů na MS je i gólman Dostál

Praha - Sedmou posilou z NHL v nominaci českých hokejistů na světový šampionát, který začne v pátek ve Finsku, je brankář Anaheimu Lukáš Dostál. Jednadvacetiletý gólman bez zkušeností z reprezentačního A-týmu chytal během sezony převážně na farmě v San Diegu. V týmu je nyní trojice brankářů, osm obránců a 14 útočníků. Kouč Kari Jalonen s generálním manažerem Petrem Nedvědem jsou připraveni ještě čekat na hráče, jejichž týmy vypadnou v 1. kole play off NHL.

Po Švédských hrách ve Stockholmu, kde výběr kouče Kariho Jalonena vyhrál všechna tři utkání, vypadli z kádru brankář Štěpán Lukeš z Karlových Varů, obránci Jakub Krejčík z Dinama Minsk a Michal Moravčík s útočníkem Filipem Chlapíkem ze Sparty a další forvardi Patrik Zdráhal z Litvínova a Ondřej Beránek, Lukešův klubový spoluhráč. Nejproduktivnější hráč základní části i play off extraligy Chlapík tak po únorových olympijských hrách v Pekingu bude chybět i na druhém vrcholu sezonu.

V pětadvacetičlenném kádru naopak zůstal osmnáctiletý bek David Jiříček z Plzně. Vedle Dostála a Jiříčka mohou na velké mezinárodní akci debutovat Vejmelka i další brankář Marek Langhamer z Ilvesu Tampere, obránce Jan Ščotka z Jyväskylä a útočníci Jiří Černoch z Karlových Varů, Petr Holík z Komety Brno a Petr Kodýtek z Plzně.

"Máme za sebou šest týdnů přípravy. Měl jsem možnost vidět v akci 52 hráčů a musím všem poděkovat za to, jakou práci po celou dobu odváděli," prohlásil Jalonen na tiskové konferenci po příletu ze Švédska. "Každé zúžení kádru bylo velmi těžké. Zvlášť dnes po tom, co jsme ve Švédsku vyhráli třetí zápas v řadě. Ale takový je hokejový život. Pro každého hráče jsme hledali speciální roli v týmu a nejen v rámci hry pět na pět, ale i co se týče přesilovek a oslabení. Věřím, že jsme vybrali správně," dodal finský kouč.

Útočník Roman Červenka a centr David Krejčí byli u poslední české medaile - bronzu v roce 2012 ve Stockholmu a Helsinkách. Červenka je mistrem světa z roku 2010 z Mannheimu a Kolína nad Rýnem a chystá se na devátý světový šampionát.

Na olympijských hrách v Pekingu ještě pod Jalonenovým předchůdcem Filipem Pešánem, kde Češi poprvé v historii na velké akci chyběli ve čtvrtfinále, startovali obránci Tomáš Kundrátek z Třince, David Sklenička z Kärpätu Oulu a útočníci Červenka, Krejčí, Jiří Smejkal z Pelicans Lahti, Matěj Stránský z Davosu, Michael Špaček z Frölundy a Hynek Zohorna z Oskarshamnu.

V týmu byl i zadák David Musil z Třince, který do hry nezasáhl, a jako nezapsaný náhradník forvard Matěj Blümel z Pardubic. Na loňském šampionátu v Rize se představili beci Hronek, David Musil, Sklenička a útočníci Blümel, Smejkal, Matěj Stránský, Špaček, Vrána a Jakub Flek z Karlových Varů.

Český tým se po dnešním příletu ze Stockholmu sejde opět v úterý a o den později odletí do Finska. Do turnaje vstoupí v sobotu od 15:20 SELČ proti Velké Británii. Dalšími soupeři Jalonenova výběru v základní skupině B v Tampere jsou Švédsko, Rakousko, Lotyšsko, Norsko, Spojené státy americké a Finsko.

Nominace českých hokejistů na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách (13. až 29. května):

Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL, San Diego/AHL; 0 startů), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.; 6), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 2),

obránci: Tomáš Kundrátek (80 zápasů/10 branek), David Musil (oba Třinec; 50/0), David Jiříček (Plzeň; 13/2), Filip Hronek (Detroit/NHL; 35/7), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL; 92/5), David Sklenička (Kärpät Oulu/Fin.; 68/5), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.; 22/1), Radim Šimek (San Jose/NHL; 33/5),

útočníci: Jiří Černoch (15/5), Jakub Flek (oba Karlovy Vary; 39/8), Matěj Blümel (Pardubice; 33/10), Petr Holík (Brno; 43/15), Petr Kodýtek (Plzeň; 21/2), David Krejčí (Olomouc; 42/9), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 166/42), Tomáš Hertl (San Jose/NHL; 39/5), Dominik Simon (Anaheim/NHL; 38/9), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 42/5), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 42/6), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 29/3), Jakub Vrána (Detroit/NHL; 19/8), Hynek Zohorna (Oskarshamn/Švéd.; 53/7).