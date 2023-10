V nominaci českých fotbalistů na kvalifikaci ME je i Vitík, chybí Schick

Plzeň - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý povolal na říjnové zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Albánii a proti Faerským ostrovům i obránce Martina Vitíka. Dvacetiletý zadák pražské Sparty je jediným hráčem z třiadvacetičlenné nominace, který ještě nemá start za národní A-mužstvo, úplným nováčkem ale není.

Po zranění stále schází útočná jednička Patrik Schick z Leverkusenu, jenž se teprve pozvolna vrací do tréninku, ze zdravotních důvodů chybí také obránce David Zima. Naopak do týmu se vrací uzdravený levý bek David Jurásek. Šilhavý oznámil nominaci na dnešní tiskové konferenci v Plzni, kde se konala akce "Repre mezi fanoušky".

Český tým se během nadcházejícího srazu nejprve 12. října představí v Tiraně proti domácí Albánii, která nečekaně vede kvalifikační skupinu o dva body před Šilhavého výběrem a třetím Moldavskem. O tři dny později přivítá národní celek v Plzni Faerské ostrovy. Češi odehráli čtyři z osmi zápasů skupiny, o jeden méně než zbývající čtyři soupeři.

Na šampionát v příštím roce do Německa projdou první dva celky z každé skupiny. Český tým si zkomplikoval boj o postup zářijovou domácí remízou 1:1 s Albánií v Praze. "Kvalifikace spěje ke konci. My jsme si to ztížili, ač jsme věřili, že to s Albánií doma zvládneme. Bohužel to bylo jen za bod. Připravíme se na zápas v Albánii, který bude o hodně složitější, než byl ten doma. Ale věřím, že takové zápasy o všechno umíme," uvedl Šilhavý.

Před zřejmě klíčovými duely kvalifikace a přímým soubojem o první místo v Albánii vsadil na osvědčená jména a do nominace například až na brankáře Jindřicha Staňka nezařadil ani jednoho hráče z Plzně. Mezi záložníky a útočníky dokonce mužstvo oproti září nezvykle nedoznalo ani jedné změny. Nechybí kapitán Tomáš Souček.

"Nechceme v nominaci skákat z jednoho srazu na druhý, že jeden hráč měsíc zahraje a hned dělat změnu. Vsadili jsme na hráče, kteří tu s námi už byli v poslední době. Věříme, že to s nimi zvládneme," prohlásil Šilhavý.

"Víme, co nás v Albánii čeká. Máme nějaké informace od Poláků, kteří tam prohráli 0:2. Víme, jaké je tam prostředí, temperament Albánců je veliký. Takže i proto tam musejí přijet odolní hráči a jít na hřiště s tím, že to bude bolet. Musíme tam jet pro vítězství," doplnil Šilhavý.

Návrat nejlepšího střelce aktuálního reprezentačního výběru Schicka, který naposledy hrál za národní mužstvo vloni v září, nebyl ve hře. "Páťa trénoval sám, trvalo mu půl roku, než se dostal do startovací pozice. Možná jste viděli prohlášení trenéra (Leverkusenu) Xabiho Alonsa, který řekl, že jeho první zápas bude až po reprezentační pauze," uvedl Šilhavý.

Mezi obránci vedle Zimy tentokrát schází také Jaroslav Zelený, který je jen mezi náhradníky. Spolu s Juráskem se vrací i David Douděra, jenž v září z původní nominace kvůli zranění vypadl. Dostal přednost před spoluhráčem ze Slavie Lukášem Masopustem.

Další zadák Vitík věkem patří ještě do reprezentační jednadvacítky, do A-týmu už byl povolaný v březnu, ale ještě za něj nenastoupil. "Nominace Martina Vitíka je z důvodu zranění Davida Zimy, hledali jsme typologicky podobného hráče. Je to opora jednadvacítky. Je dobře, když s námi tady bude. Sparta má aktuálně silný širší kádr, takže Martin se o místo musí prát a podává velmi dobré výkony," řekl Šilhavý.

Potřetí za sebou není v nominaci záložník Antonín Barák. Šilhavý ho nezařadil už v červnu kvůli údajnému nevhodnému chování v mužstvu.

Tým se na říjnový program sejde tradičně v pondělí v poledne v Praze.

Nominace české fotbalové reprezentace:

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Aleš Mandous Slavia Praha 3 0 Jiří Pavlenka Brémy 20 0 Jindřich Staněk Plzeň 6 0 Obránci Jakub Brabec Aris Soluň 38 2 Vladimír Coufal West Ham 38 1 David Douděra Slavia Praha 2 0 Tomáš Holeš Slavia Praha 22 2 David Jurásek Benfica Lisabon 3 0 Ladislav Krejčí ml. Sparta Praha 5 2 Patrizio Stronati Puskás Akadémia 4 1 Martin Vitík Sparta Praha 0 0 Záložníci Václav Černý Wolfsburg 13 5 Alex Král Union Berlín 37 2 Ondřej Lingr Feyenoord Rotterdam 8 0 Lukáš Provod Slavia Praha 12 2 Lukáš Sadílek Sparta Praha 3 0 Michal Sadílek Twente Enschede 17 1 Tomáš Souček West Ham 62 9 Útočníci Tomáš Čvančara Mönchengladbach 3 1 Adam Hložek Leverkusen 25 2 Mojmír Chytil Slavia Praha 8 4 Václav Jurečka Slavia Praha 8 1 Jan Kuchta Sparta Praha 17 3