V nominaci basketbalistů na olympijskou kvalifikaci je i pivot Veselý

Poděbrady - Pivot Jan Veselý se pro kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu vrací po téměř třech letech do české basketbalové reprezentace. K týmu se opora Fenerbahce Istanbul připojí až těsně před odletem do Victorie. Přímo do kanadského dějiště zamíří hlavní hvězda týmu rozehrávač Tomáš Satoranský z Chicaga z NBA a pravděpodobně i křídelní hráč Jaromír Bohačík ze Štrasburku.

"Je skvělé, že jsem zpátky v Česku, a těším se na kvalifikaci. Máme ale drobné obtíže, že nemůžeme trénovat jako celý tým spolu. Saty, Boči a Jan Veselý nebudou hrát přípravné zápasy a budeme pohromadě trénovat až v Kanadě. Nebude lehký úkol dát tým dohromady, ale věřím, že to klapne," řekl na začátku srazu kouč české reprezentace Ronen Ginzburg.

Veselý naposledy hrál za národní tým 16. září 2018 v duelu v Sarajevu proti Bosně a Hercegovině, kde si Češi v kvalifikaci definitivně zajistili účast na mistrovství světa v Číně. Tam o rok později bývalý hráč Washingtonu a Denveru v NBA po nedoléčeném zranění kolena chyběl.

"Jsem samozřejmě šťastný, že bude opět s námi. Na mistrovství světa nemohl hrát kvůli zranění, hodně jsme spolu komunikovali a měl velkou tuhou být opět s klukama v týmu. Je to velice kvalitní a chytrý hráč a za pět šest tréninků zapadne do týmu," prohlásil Ginzburg.

"Jsme rádi, už jsme se o tom bavili, že je to hrozně dlouho. Ta šance pro něj reprezentovat je samozřejmě menší během roku na těch srazech. Mohl do Číny a tam mu to nevyšlo kvůli zranění. On se asi bude těšit ještě víc než my, sám říkal, že je vždycky rád, když může reprezentovat. Zase týmu něco přidá, je to MVP Euroligy, takže se těším na to, že si zase budeme moct spolu zahrát. Je to skvělý basketbalista a do národního týmu prostě patří," řekl kapitán Vojtěch Hruban.

Z dvanáctičlenného kádru, který si účast v olympijské kvalifikaci zajistil historickým šestým místem na MS, se ve Victorii nepředstaví kvůli zranění pivot Martin Kříž z Nymburka a také křídelní hráč a bývalý kapitán Pavel Pumprla, který po turnaji uzavřel reprezentační kariéru.

Vedle Satoranského a Bohačíka byli na úspěšném turnaji také Hruban, jeho spoluhráč z Nymburka Lukáš Palyza, Blake Schilb z USK Praha, Jakub Šiřina z Opavy, Tomáš Vyoral z Pardubic, Martin Peterka z Braunschweigu, Patrik Auda z Jokohamy a Ondřej Balvín z Bilbaa.

Kvalifikace byla stejně jako olympiáda o rok odložená. "Čekání bylo dlouhé, ale sejít se opět v plné síle na takovém turnaji bude samozřejmě fajn. Je to něco, kvůli čemu jsme se hodně nadřeli v Číně a chceme si to odehrát. Nálada je tady parádní a je to i jeden z důvodů, proč se sem všichni rádi vracíme," řekl Hruban, který ještě na úvod netrénoval kvůli potížím s Achillovou šlachou. "Věřím, že během příštího nebo přespříštího týdne už budu připravený," doplnil.

Úplným nováčkem je na soustředění národního týmu rozehrávač či křídelník Ondřej Hanzlík ze španělské Baskonie. Na první zápasy čekají také David Böhm z Northern Kentucky University z NCAA, Patrick Samoura z Cochise College z ACCAC i Jan Zídek z Pepperdine, kteří už se ale reprezentační akce zúčastnili.

Kádr zahájil přípravu na boj o první účast pod pěti kruhy od roku 1980 dnes v Poděbradech. O víkendu čekají Ginzburgův výběr dva zápasy v Praze na Královce s Finskem. V sobotu bude duel neveřejný a v neděli od 12:30 bude přístupný fanouškům, kteří budou mít při splnění zpřísněných hygienických podmínek vstup zdarma.

Příští týden bude tým pokračovat v přípravě v Poděbradech a od pátku do neděle se představí již tradičně na turnaji v Hamburku, kde se utká postupně s domácím Německem, Itálií a Tuniskem. Od pondělka 23. června se bude připravovat v Praze a o dva dny později odletí do Victorie.

"Každý trénink či zápas je pro tyto mladé skvělý pro budoucnost. Myslím, že jeden zápas s námi jim dá víc než jeden celý rok na univerzitě. Proti Finsku budou hrát, protože nám bude chybět hodně hráčů. Možná i potom v Hamburku. Uvidí se potom, jaká bude jejich šance, ale dveře jsou pro dva tři hráče do nominace otevřené," doplnil Ginzburg, nakolik má jasno o konečném výběru.

V Kanadě sehrají Češi ve skupině B zápasy s Tureckem (1. července od 4:35 SELČ) a o den později ve stejném čase s Uruguayí. První dva celky - stejně jako ze skupiny A, kterou tvoří domácí Kanada, Řecko a Čína - postoupí do play off. Na olympiádu postoupí jen jeden tým.

Nominace českých basketbalistů na přípravu na olympijskou kvalifikaci v kanadské Victorii:

Rozehrávači: Ondřej Sehnal (USK Praha), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Pardubice), Ondřej Hanzlík (Baskonia/Šp.), Tomáš Satoranský (Chicago Bulls/NBA).

Pivoti: Luboš Kovář (Nymburk), Patrik Auda (Jokohama/Jap.), Ondřej Balvín (Bilbao/Šp.), Martin Peterka (Braunschweig/Něm.), Jan Veselý (Fenerbahce Istanbul/Tur.).

Křídla: Vojtěch Hruban, Lukáš Palyza (oba Nymburk), Richard Bálint (Brno), Blake Schilb (USK Praha), Jaromír Bohačík (Štrasburk/Fr.), David Böhm (Northern Kentucky University/NCAA), Patrick Samoura (Cochise College/ACCAC), Jan Zídek (Pepperdine/NCAA).