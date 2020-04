V noci na pondělí a v pondělí má na severu Čech foukat silný vítr

Praha - Meteorologové upozorňují na silný vítr, který se může v noci na pondělí a v pondělí vyskytovat zejména na severu Čech a v oblasti Českomoravské vrchoviny. V místech, kde bude platit výstraha vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem, se čeká čerstvý vítr s nárazy o rychlosti kolem 20 metrů za sekundu (70 kilometrů za hodinu), uvádějí meteorologové na twitteru.

Na webu uvedli meteorologové, že výstraha bude platit pro Frýdlantský výběžek v Libereckém kraji od druhé poloviny noci z neděle na pondělí až do pondělního večera. Výstraha má ale jen nízký stupeň nebezpečí.

Meteorologové uvádějí, že vítr by podle předpokládané síly mohl poškozovat stromy a lesy, případně způsobit i menší škody na budovách. Hrozit může i nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné jsou komplikace v dopravě. Doporučují se zajistit okna a dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty či zabezpečit skleníky. Lidé mají venku dbát zvýšené opatrnosti, stejně jako při řízení vozidel. Na horách se mají omezit túry a lidé by se neměli vydávat zejména do hřebenových partií.