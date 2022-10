V NHL změnilo dres dvanáct českých hokejistů, Krejčí se po roce vrátil

New York - Dvanáct českých hokejistů změnilo po minulé sezoně v NHL působiště. Nejžádanější byl útočník Ondřej Palát, který po skončení smlouvy s Tampou Bay podepsal v červenci jako nechráněný volný hráč kontrakt s New Jersey. Z Evropy se do zámoří vydala osmička hráčů a mezi nimi i centr David Krejčí, jenž po roce stráveném v extraligové Olomouci načne 16. sezonu v barvách Bostonu.

Jednatřicetiletý Palát, který s Lightning získal v letech 2020 a 2021 Stanleyův pohár, změnil v NHL klub poprvé. S Devils podepsal pětiletou smlouvu na 30 milionů dolarů. New Jersey získalo také brankáře Vítka Vaněčka z Washingtonu, klub naopak opustil útočník Pavel Zacha, který zamířil do Bostonu. Také obránce Jan Rutta odešel jako dvojnásobný šampion z Tampy Bay a bude působit v Pittsburghu,

Petr Mrázek se přesunul z Toronta do Chicaga a další brankář David Rittich z Nashvillu do Winnipegu. Z útočníků Ondřej Kaše zamířil z Toronta do Caroliny, Dominik Kubalík z Chicaga do Detroitu, Martin Frk se přesunul z Los Angeles do St. Louis a Radim Zohorna z Pittsburghu do Calgary. Frk i Zohorna se budou opět snažit prosadit zpět do nejlepší ligy světa z farmy. Obránce Andrej Šustr putoval z Anaheimu do Minnesoty a Michal Kempný, vítěz Stanleyova poháru z roku 2018, z Washingtonu do Seattlu, kde skončil na farmě v Coachella Valley. V případě návratu do Evropy o něj projevuje zájem pražská Sparta.

Bojovat o NHL se vydali z extraligy letos draftovaní obránce David Jiříček z Plzně do Columbusu a útočník Jiří Kulich z Karlových Varů do Buffala. Útočník Matěj Blümel se bude po příchodu z Pardubic snažit dostat do kádru Dallasu, Adam Klapka z Liberce do Calgary a obránci Lukáš Klok s Ronaldem Knotem z Nižněkamsku do Arizony. Po třech letech v Čeljabinsku se vydal zpět do NHL útočník Lukáš Sedlák, bývalý hráč Columbusu bude hrát za Colorado.

Čtveřice českých hráčů se vrátila do Evropy. Útočník Dmitrij Jaškin odešel z Arizony do Petrohradu, brankář Josef Kořenář z Arizony do Sparty. Tam se vrátil z Anaheimu také útočník Dominik Simon a z farmy Edmontonu Ostap Safin.

Přesuny českých hokejistů:

Jméno Post Dosavadní klub Nový klub Matěj Blümel útočník Pardubice Dallas/Texas (AHL) Martin Frk útočník Los Angeles/Ontario (AHL) St. Louis/Springfield (AHL) Dmitrij Jaškin útočník Arizona Petrohrad/KHL David Jiříček obránce Plzeň Columbus/Cleveland (AHL) Ondřej Kaše útočník Toronto Carolina Michal Kempný obránce Washington Seattle/Coachella Valley (AHL) Adam Klapka útočník Liberec Calgary Flames/Calgary Wranglers (AHL) Lukáš Klok obránce Nižněkamsk/KHL Arizona/Tucson (AHL) Ronald Knot obránce Nižněkamsk/KHL Arizona/Tucson (AHL) Josef Kořenář brankář Arizona/Tucson (AHL) Sparta Praha David Krejčí útočník Olomouc Boston Dominik Kubalík útočník Chicago Detroit Jiří Kulich útočník Karlovy Vary Buffalo/Rochester (AHL) Petr Mrázek brankář Toronto Chcago Ondřej Palát útočník Tampa Bay New Jersey David Rittich brankář Nashville Winnipeg Jan Rutta obránce Tampa Bay Pittsburgh Ostap Safin útočník Edmonton/Bakersfield (AHL) Sparta Praha Lukáš Sedlák útočník Čeljabinsk/KHL Colorado Dominik Simon útočník Anaheim Sparta Praha Andrej Šustr obránce Anaheim Minnesota Vítek Vaněček brankář Washington New Jersey Pavel Zacha útočník New Jersey Boston Radim Zohorna útočník Pittsburgh Calgary Flames/Calgary Wranglers (AHL)

Přehled dalších zajímavých přestupů:

Jméno Post Dosavadní klub Nový klub André Burakovsky útočník Colorado Seattle Brent Burns obránce San Jose Carolina Dustin Brown útočník Los Angeles konec kariéry Jack Campbell brankář Toronto Edmonton Andrew Copp útočník NY Rangers Detroit Jevgenij Dadonov útočník Vegas Montreal Anthony DeAngelo obránce Carolina Philadelphia Alex DeBrincat útočník Chicago Ottawa Max Domi útočník Carolina Chicago Kevin Fiala útočník Minnesota Los Angeles Johnny Gaudreau útočník Calgary Columbus Alexandar Georgijev brankář NY Rangers Colorado Ryan Getzlaf útočník Anaheim konec kariéry Claude Giroux útočník Florida Ottawa Erik Gudbranson obránce Calgary Columbus Jaroslav Halák brankář Vancouver NY Rangers Jonathan Huberdeau útočník Florida Calgary Zdeno Chára obránce NY Islanders konec kariéry Ben Chiarot obránce Florida Detroit Nazem Kadri útočník Colorado Calgary Phil Kessel útočník Arizona Vegas John Klingberg obránce Dallas Anaheim Darcy Kuemper brankář Colorado Washington Mason Marchment útočník Florida Dallas Ryan McDonagh obránce Tampa Bay Nashville Sean Monahan útočník Calgary Montreal Matt Murray brankář Ottawa Toronto Vladislav Naměstnikov útočník Dallas Tampa Bay Šimon Nemec obránce Nitra New Jersey Nino Niederreiter útočník Carolina Nashville Max Pacioretty útočník Vegas Carolina Jeff Petry obránce Montreal Pittsburgh David Perron útočník St. Louis Detroit Andrej Sekera obránce Dallas konec kariéry Justin Schultz obánce Washington Seattle Juraj Slafkovský útočník TPS Turku Montreal Jason Spezza útočník Toronto konec kariéry Paul Stastny útočník Winnipeg Carolina P.K. Subban obránce New Jersey konec kariéry Matthew Tkachuk útočník Calgary Florida Vincent Trocheck útočník Carolina NY Rangers MacKenzie Weegar obránce Florida Colorado Shane Wright útočník Kingston/OHL Seattle Keith Yandle obránce Philadelphia konec kariéry