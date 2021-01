V New Yorku zůstal po havárii viset autobus z nadjezdu

Autobus visí po nehodě z 15. ledna 2020 z nadjezdu v americkém New Yorku.

Autobus visí po nehodě z 15. ledna 2020 z nadjezdu v americkém New Yorku. ČTK/AP/Craig Ruttle

New York - Nejméně osm lidí utrpělo zranění při havárii autobusu veřejné dopravy v největším americkém městě New Yorku. Řidič ze zatím neznámých příčin ztratil kontrolu nad řízením, načež kloubový autobus prorazil zábradlí a zůstal částečně viset ze silničního nadjezdu. Žádné další vozidlo se do nehody nezapletlo, uvedl server televize ABC.

Většina lidí utrpěla lehká zranění, řidič byl však poraněn těžce a je v kritickém stavu v jedné z místních nemocnic.

"Momentálně se ujišťujeme, že se nám podařilo zajistit palivo a veškeré další nebezpečné látky z vozidla, dokud autobus nestáhneme z vozovky," uvedl v noci na dnešek ve vyjádření newyorský požární sbor, podle nějž přední část autobusu spadla z asi 15metrové výšky.

Podle úřadů zřejmě řidičovi selhaly brzdy, nebo nezvládl vytočit zatáčku.

"Zahájili jsme vyšetřování a podle jeho závěrů se zařídíme, aby k tomu nedošlo znovu. Je nám jasné, že to pro cestující v autobuse musela být děsivá nehoda," uvedl mluvčí newoyrského dopravního podniku s přáním brzkého uzdravení všem zraněným.