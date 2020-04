V New Yorku klesá počet úmrtí, chystá se uvolňování

New York - Denní bilance úmrtí v americkém státě New York poprvé v tomto měsíci klesla pod hranici 400, oproti sobotě se snížila o 70 na 367. Na pravidelné tiskové konferenci to řekl guvernér Andrew Cuomo. Podle starosty města New York Billa de Blasia je i přes pozitivní zprávy na případné uvolnění karanténních opatření ještě brzy. Podmínkou pro zmírnění restrikcí je, aby klesající trend pokračoval nejméně dalších deset dní.

"Počet hospitalizací klesá, klesá počet intubovaných pacientů, dokonce klesá i počet případů nemoci covid-19. Pořád to ale není dobré. Včera jsme měli další tisícovku případů, to pro kontext. To by za normálních okolností byla vcelku hrozivá zpráva," řekl Cuomo.

Guvernér také představil předběžný plán návratu k běžnému provozu, který by podle něj měl probíhat ve dvou fázích. V té první by měla začít znovu fungovat průmyslová a stavební výroba, v té druhé další podniky s ohledem na to, jak je jejich otevření rizikové vzhledem k šíření nákazy. O žádných konkrétních datech Cuomo nemluvil.

Starosta di Blasio dnes novinářům řekl, že chce mít do začátku června na stole harmonogram kroků, které pomohou postupně vrátit město do stavu v jakém bylo před propuknutím epidemie. Podle něj ale plné zotavení může trvat až 20 měsíců.

Guvernér sousedního státu New Jersey Phil Murphy dnes řekl, že s ohledem na statistiky může zmírnění restrikcí přijít až za několik týdnů.