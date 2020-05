V New Yorku i New Jersey dál ubývá hospitalizovaných s covidem-19

New York - Ve dvou amerických státech s největší koncentrací potvrzených případů covidu-19 dále klesají počty pacientů hospitalizovaných kvůli nákaze koronavirem. Uvedli to dnes guvernéři New Yorku a New Jersey Andrew Cuomo a Phil Murphy. Oficiální bilance epidemie tam od pátku narostly o 226, respektive 166 úmrtí, lékaři také dále zkoumají záhadné záněty u místních dětí nakažených virem SARS-CoV-2.

V New Yorku už jsou s covidem-19 spojována úmrtí více než 26.000 lidí. Počet hospitalizovaných s touto diagnózou na konci týdne klesl pod 8200 a guvernér Cuomo uvedl, že pacienti přibývají nejpomaleji přibližně od 20. března.

"Takže tohle je vítaná zpráva," citovala jej televize CNN. Cuomo však opět zdůraznil stále poměrně vysoký denní počet nahlášených smrtí. "To číslo je nesnesitelně neměnné, 226 jsme měli i před pěti dny," uvedl. Nově bylo podle CNN oznámeno o deset úmrtí více než v pátek.

Mírný nárůst denní bilance nastal i v jižněji ležícím New Jersey, které v pátek hlásilo 162 nových obětí. Jejich celkový počet dnes překonal 9000, zatímco nakažených už je evidováno 137.085 poté, co dnes podobně jako v pátek přibylo přes 1500 potvrzených případů infekce. Podle guvernéra Murphyho napříč státem klesají hospitalizace, jakož i používání plicních ventilátorů.

Cuomo na své tiskové konferenci uvedl, že nemocnice v New Yorku nahlásily 73 případů, kdy byli na koronavirus pozitivně testováni mladí lidé, ovšem místo nejrozšířenějších příznaků u nich byly pozorovány potíže podobné syndromu toxického šoku či Kawasakiho nemoci, která způsobuje u dětí do pěti let záněty cév a srdce. S podobnými případy se setkali i lékaři jinde v USA a také v západní Evropě, důkazy o spojitosti se SARS-CoV-2 ale zatím podle agentury AP nejsou.

V New Yorku už tři malé děti se zánětlivým onemocněním umřely, řekl Cuomo. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) podle něj požádalo jeho stát, aby vypracoval národní kritéria pro identifikaci záhadného syndromu a jeho léčbu.