Frýdlant (Liberecko) - V soukromé Nemocnici Frýdlant ze skupiny EUC mohou po otravě devíti pacientů znovu začít operovat. Byla tam ukončena kontrola a nic nebrání tomu, aby nemocnice obnovila činnost na operačních sálech, řekla dnes ČTK mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová. Nikdo z pacientů kvůli otravě nezemřel, posledního lékaři propustili v lednu. Nemocnice předpokládá, že první operace budou v úterý.

Operace se v Nemocnici Frýdlant se zastavily na konci loňského listopadu, když devět z 16 pacientů operovaných v jediném týdnu dostalo otravu krve. Šlo o různé operace - kolene, žlučníku či gynekologické zákroky. Operace dělaly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, různí anesteziologové i různé sestry. Pacienti s otravou museli být převezeni do nemocnic v Liberci a Jablonci, protože potřebovali intenzivní péči. Příčiny otravy zatím stále nejsou jasné. "Toto vyšetřování ještě neskončilo," dodala Balašová.

Frýdlantská nemocnice zajišťuje péči pro 24.000 obyvatel Frýdlantského výběžku. Loni v létě ale přestala kvůli nedostatku lékařů poskytovat lékařskou pohotovostní službu a omezila i další akutní péči. Pohotovost převzala Krajská nemocnice Liberec. Liberecký kraj jedná s vlastníky nemocnice o jejím odkoupení. Nemocnici by chtěl převzít do půl roku a obnovit tam i 24hodinovou péči. Vybraná firma v současné době zpracovává ocenění nemocnice. Bez ohledu na to chce nemocnice znovu nabízet chirurgické a gynekologické zákroky.

"Uskutečnili jsme opatření k bezpečnému chodu sálů. Byly provedeny bezpečnostně technické prohlídky nad rámec legislativy a doporučení výrobců a certifikovaných dodavatelů. Jednalo se například o nadstandardní opakované kontroly přístrojů sloužících k operačním výkonům, jako jsou sterilizátory a narkotizační přístroje," řekl ČTK ředitel nemocnice Jiří Madar. Prvního pacienta chtějí ve Frýdlantu operovat 12. února. Další výkony v operačních oborech budou podle mluvčí Dity Fuchsové pokračovat v režimu jednodenní chirurgie.

Otravu krve u pacientů Nemocnice Frýdlant vyšetřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Vyšetřování zatím neuzavřela. "Jsou tam zadané znalecké posudky, znalecké zkoumání bude trvat několik měsíců," řekla na dotaz ČTK krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Testy ukázaly, že příčinou nebyly inhalační anestetikum ani chemické přípravky, které se používají k dezinfekci operovaného místa. V jedné z lahviček s anestetikem Propofol, které se aplikuje nitrožilně, byl ale prokázán acinetobacter. Je to bakterie, která se vyskytuje i v zevním prostředí, u oslabených lidí však může vyvolat zápal plic, zánět či otravu krve. Stejná bakterie byla v jednom z krevních vzorků od postižených pacientů. Jak se mohli pacienti nakazit, ale zatím stále není jasné.