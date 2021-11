V Německu přibylo přes 48.000 nakažených, RKI vyzývá k navrácení restrikcí

Berlín - Německo dnes oznámilo 48.640 nových případů koronaviru, tedy o zhruba dva tisíce méně, než dosavadní maximum z předchozího dne. Vyplývá to ze statistik tamního Institutu Roberta Kocha (RKI), podle kterého v zemi již pátý den za sebou dosáhla vrcholu takzvaná sedmidenní incidence. RKI zároveň podle agentury DPA vzhledem k síle čtvrté vlny v Německu vyzývá k navrácení přísných restrikcí.

Sedmidenní incidence, údaj o počtu nakažených na 100.000 obyvatel za poslední týden, je momentálně na hodnotě 263,7. O den dříve to bylo 249,1, před týdnem 169,9. Dosud nejvyšší denní přírůstek nakažených od počátku epidemie RKI oznámil ve čtvrtek, kdy laboratoře potvrdily poprvé více než 50.000 pozitivních testů. Dnešní bilance infikovaných je v Německu druhá nejvyšší za celou epidemii.

RKI, který je hlavním německým úřadem pro potírání infekcí, žádá drastická omezení, mimo jiné "urgentně zrušit nebo se vyhýbat větším akcím a omezit veškeré nepotřebné kontakty", píše v týdenní zprávě. Pokud nelze omezit kontakt mezi lidmi, měl by mu předcházet test, a to i v případě očkovaných lidí nebo těch, kteří nemoc nedávno prodělali, doporučují odborníci. Všichni lidé by také měli nosit roušky a dodržovat rozestupy.

O současné situaci v Německu mají dnes ráno informovat Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn a šéf RKI Lothar Wieler.

Koronavirus se v 83milionovém Německu od počátku epidemie prokázal u více než 4,94 milionu lidí, z nichž jich v souvislosti s covidem-19 97.389 zemřelo. Za posledních 24 hodin úřady zaznamenaly úmrtí 191 lidí.

Podle DPA stále více německých nemocnic oznamuje odklad jiných než nezbytných zákroků či naplněnou kapacitu jednotek intenzivní péče. "Pokud bude tento vývoj pokračovat, brzy budeme moc léčit pouze akutní pacienty a pacienty s covidem," uvedl odborník na intenzivní medicínu Gernot Marx z univerzitní kliniky v Cáchách.

Německo dnes zároveň s účinností od neděle zařadí Česko na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí, řekl ČTK ve čtvrtek český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. V České republice v posledních týdnech rovněž strmě stoupají počty nově infikovaných. Na 100.000 obyvatel připadá v Česku za posledních sedm dní 596 nakažených.