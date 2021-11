V Německu mají podezření na výskyt varianty omikron

Pacienta s onemocněním covid-19 nakládají do letadla německého armádního letounu na letišti v Memmingenu 26. listopadu 2021.

Pacienta s onemocněním covid-19 nakládají do letadla německého armádního letounu na letišti v Memmingenu 26. listopadu 2021. ČTK/AP/Peter Kneffel

Amsterodam/Berlín - Do Německa se s "velkou pravděpodobností" dostala nová varianta koronaviru označovaná jako omikron. Na twitteru to dnes uvedl hesenský ministr sociálních věcí Kai Klose. U člověka, který se vrátil z Jihoafrické republiky, bylo detekováno několik mutací typických pro omikron, napsal napsal ministr ze západoněmeckého Hesenska, kde se nachází také Frankfurt nad Mohanem s největším letištěm v zemi. Na výsledky kompletního sekvenování úřady podle Kloseho stále čekají. Přes 60 cestujících, kteří v pátek přiletěli ve dvou letadlech z Jihoafrické republiky do Amsterodamu, má koronavirus. Nyní se testuje, zda se nenakazili variantou omikron. Kvůli ní končí v Jihoafrické republice v nemocnicích i mladí.

O nové variantě koronaviru pod vědeckým názvem B.1.1.529 informovala ve čtvrtek jako první Jihoafrická republika (JAR). Světová zdravotnická organizace (WHO) variantě v pátek přiřadila název omikron a označila ji za znepokojivou.

Omikron vykazuje mnoho mutací, které podle vědců možná vedou ke snadnějšímu přenosu. Podle WHO však potrvá ještě týdny, než bude jasné, jaké konkrétní důsledky mutace mají. Předběžné poznatky ukazují na zvýšené riziko reinfekce ve srovnání s jinými znepokojivými variantami.

Německo v pátek kvůli nové variantě koronaviru zařadilo JAR a dalších sedm zemi z jihu afrického kontinentu za oblasti s mutacemi. Zpřísněné epidemické hodnocení znemožňuje cestování mezi Německem a zasaženými oblastmi, na navrátilce pak čekají dva týdny karantény bez ohledu na očkování. Zařazení osmi jihoafrických zemí je podle Institutu Roberta Kocha (RKI) formálně účinné od půlnoci na neděli. Úřad nicméně upozornil, že zdravotnické úřady mohou povinnou karanténu vyhlásit okamžitě. Učinilo tak již Bavorsko pro cestující z Kapského Města, jejichž letecký spoj v pátek večer přistál v Mnichově.

Vstup na svá území v posledních dvou dnech kvůli nové variantě koronaviru omezila řada zemí světa, včetně České republiky.

Přes 60 cestujících, kteří v pátek přiletěli ve dvou letadlech z Jihoafrické republiky do Amsterodamu, má koronavirus, zjistily podle agentur Reuters a AFP nizozemské zdravotnické úřady. Nyní testují, zda se pasažéři nenakazili novou nedávno objevenou nakažlivější variantu omikron, kvůli níž řada zemí omezila cestování z jihu Afriky.

Zhruba 600 cestujících v pátek dorazilo na amsterodamské letiště Schiphol dvěma lety společnosti KLM. Poté se museli několik hodin podrobovat testování kvůli obavám z nové varianty viru. O té informovala ve čtvrtek Jihoafrická republika a později testy odhalily lidi infikované touto mutací i v dalších zemích včetně jednoho případu v Belgii.

Původní informace hovořily o tom, že mezi cestujícími z Kapského města a Johanesburgu by mohlo být až 85 pozitivních na koronavirus. Dnes ráno úřady tento počet upřesnily a potvrdily, že testy prokázaly virus u 61 osob. Podle serveru DutchNews.nl se pasažéři museli údajně prokázat negativním testem, který nebyl starší 24 hodin, před nástupem do letadel.

"Cestující s pozitivním výsledkem testu budou umístěni do izolace v hotelu na Schipholu nebo poblíž," uvedly zdravotnické úřady a dodaly, že se nyní snaží "co nejrychleji zjistit, zda se jedná o novou znepokojivou variantu, nyní pojmenovanou omikron."

Cestující si podle agentury Reuters stěžovali, že museli hodiny čekat na letištní ploše, než pro ně přijely autobusy. "Když byl můj let z Johanesburgu někde nad Čadem, Evropa propadla panice; když jsme přistáli, nesměli jsme vystoupit z letadla. Nenechají ani cateringový vůz přivézt nám vodu," popsala na twitteru novinářka New York Times Stephanie Nolenová, která byla na palubě jednoho z letounů.

Nizozemská vláda v pátek ráno zakázala veškerou leteckou dopravu z jižní Afriky. Ministr zdravotnictví Hugo de Jonge uvedl, že cestující, kteří jsou již na cestě do Nizozemska, budou muset po příletu projít testem a karanténou.

Spojení s jihem Afriky přerušují i další země, popřípadě zpřísňují pravidla pro vstup na své území z oblastí, kde se nová mutace vyskytla. Do izolace na minimálně deset dnů musejí od pátku i Češi vracející se do Česka z pobytu v některých jihoafrických zemích.

Nová varianta koronaviru způsobující nemoc covid-19 se objevila v Jihoafrické republice a následně i v dalších zemích. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek zařadila tuto variantu, která nese vědecký název B.1.1.529, mezi znepokojivé.

Nizozemská vláda v pátek zároveň nařídila, že od neděle bude v zemi od 17:00 do 05:00 povinně uzavřená většina obchodů a také bary a restaurace. Vláda se tak snaží ulevit přetíženým nemocnicím. Nařízení bude platit nejméně tři týdny, oznámil remiér Mark Rutte.

Kvůli variantě omikron končí v JAR v nemocnicích i mladí

Odborníci v Jihoafrické republice upozornili, že nová varianta koronaviru omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) označila za znepokojivou, postihuje často mladé lidi. Někteří z nich přitom končí i na jednotkách intenzivní péče, upozornila agentura AP.

"Vidíme nyní výraznou změnu v demografickém profilu pacientů s covidem-19," řekla na tiskové konferenci ke koronaviru Rudo Mathivhaová, vedoucí jednotky intenzivní péče nemocnice v johannesburské čtvrti Soweto.

"Dostávají se k nám mladí lidé, třicátníci i lidé mezi dvaceti a třiceti. Někteří mají mírný průběh, jiní ale závažnou formu a někdy končí na jednotce intenzivní péče," podtrhla lékařka. Podle ní není asi 65 procent z pacientů očkováno a většina ze zbylých dostala jen první dávku vakcíny.

Hlášené denní přírůstky nákaz jsou v Jihoafrické republice zatím relativně nízké. V pátek bylo zaznamenáno 2828 nových případů. Jde však o výrazný nárůst za poslední týdny, podotkla AP. Podle jihoafrických odborníků je až za 90 procent nových případů zodpovědná právě varianta omikron a podle prvních závěrů probíhajících studií zřejmě přenese každý nakažený člověk virus v průměru na další dva lidi.

"Je to obrovský problém. Máme z (této varianty) viru všichni velké obavy," řekl AP ředitel Afrického výzkumného zdravotnického ústavu (AHRI) Willem Hanekom. Podle něj je nyní varianta rozšířená především v provincii okolo města Johannesburgu, ale zdá se, že se dostala již do všech částí země.

Nová varianta rychle mutuje, což jí podle vědců může pomoci, aby se rychleji šířila a dokázala obejít reakci lidského imunitního systému. Jihoafrická republika na ni upozornila ve čtvrtek a WHO ji následujícího dne klasifikovala jako znepokojivou. Varianta se od té doby vyskytla už v několika dalších zemích včetně Belgie.

V Jihoafrické republice je očkováno asi jen 40 procent dospělé populace. Ve věkové skupině od 20 do 40 let je to ale ještě výrazně méně.

Německo má o 3000 případů nakažených koronavirem více než před týdnem

V Německu za uplynulých 24 hodin přibylo 67.125 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, o 3201 více než před týdnem. Dalších 303 lidí po onemocnění covidem-19, který koronavirus vyvolává, zemřelo. Uvedly to tiskové agentury s odvoláním na Institut Roberta Kocha. O den dříve to bylo 76.414 případů a 357 úmrtí.

Před týdnem bylo nově nakažených 63.924 a úmrtí 248, připomněla agentura DPA. O zhoršování situace vypovídá, že sedmidenní incidence nyní činí 444,3 nakažených na 100.000 obyvatel. O den dříve to bylo 438,2, před týdnem 362,2 a před měsícem 118.

V zemi, která má přibližně 83 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo více než 5,72 milionu lidí, z nichž 100.779 nákaze podlehlo. Ve skutečnosti je počet infikovaných nejspíše výrazně vyšší, protože mnoho případů se nepodaří rozpoznat.