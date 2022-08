V několika regionech na východě ČR hrozí extrémní srážky

Praha - V několika regionech na východě Česka hrozí dnes dopoledne extrémní srážky. Výstraha se týká části Moravskoslezského kraje, Prostějova a Konice v Olomouckém kraji a také Moravské Třebové v Pardubickém kraji. V posledních hodinách tam spadly desítky milimetrů vody. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Prší i v dalších částech země, hladiny některých menších toků jsou ráno zvýšené a dosáhly povodňových stupňů.

Srážky postupují k severozápadu. Na stanici Třebařov a Jevíčko na Svitavsku spadlo za poslední tři hodiny přes 50 milimetrů vody. Na stanici Hostašovice na Novojičínsku to bylo 50 milimetrů za šest hodin. Podle meteorologů hrozí podmáčení půdy a následné sesuvy. Lidé by v takových oblastech měli omezit pohyb, protože hrozí i pády stromů.

Ačkoliv výstraha před extrémními srážkami platí v Moravskoslezském kraji jen do 08:00 a v Prostějově, Konicích a Moravské Třebové do 09:00, pršet by tam mělo i poté. Vydatný déšť čekají meteorologové na východě Česka až do pondělního dopoledne.

V Česku prší od pátku. Zvedly se proto hladiny některých menších toků. Na třetím - tedy nejvyšším - povodňovém stupni byla dnes ráno Klabava v Nové Huti na Plzeňsku. Druhý stupeň je na Skalici ve Varvažově na Písecku. Prvních stupňů je několik. Platí pro Holoubkovský potok v Rokycanech, Botič v Průhonicích a Jesenici u Prahy, Úsobrnský potok v Jaroměřicích na Svitavsku, Romži ve Stražisku na Prostějovsku a Černý potok ve Velké Kraši na Jesenicku.

Hladina Klabavy už většinou klesá. "V Praze, Středočeském kraji a v Orlických horách jsou hladiny toků také na poklesu a vzhledem k předpovídaným srážkám neočekáváme další vzestupy," uvedli meteorologové. Vzestupy hladin ale předpokládají na severovýchodě země, zejména na severním předhůří Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. "Na vzestupu jsou také toky odvodňující Zábřežskou, Drahanskou vrchovinu a Svitavskou pahorkatinu, hladiny toků v této oblasti budou vzhledem ke srážkám kolísat," dodali.

Za uplynulých 24 hodin pršelo nejvíce v západních a středních Čechách, v Praze, dále v pásmu na sever od hlavního města až po hranice s Německem a v Orlických horách a okolí. Po půlnoci a v brzkých ranních hodinách byl vydatný déšť také v Javornickém výběžku v severním podhůří Rychlebských hor, kde spadlo až 73 milimetrů ve Vidnavě. Ráno pak pršelo rovněž v oblasti českomoravského pomezí a na Hané. Srážky zasáhly území Svitavské pahorkatiny, Zábřežské vrchoviny, Drahanské vrchoviny a okolí. Ve Třebařově na Svitavsku napršelo 69 milimetrů.

Hasiči měli kvůli dešti od pátku v zemi desítky zásahů. Většinou odčerpávali vodu ze zatopených míst nebo odklízeli popadané stromy a větve.

Skalice ve Varvažově překonala druhý stupeň povodňové aktivity

Hladina řeky Skalice ve Varvažově na Písecku překonala druhý stupeň povodňové aktivity. Způsobil to déšť, který region zasáhl. Na jihu Čech s krátkými přestávkami od sobotního dopoledne prší. Déšť by měl přes den ustávat, řekl ČTK Josef Slavík z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.

"Předpokládáme, že odpoledne by srážky měly skončit a spíš se přesunou na východ republiky. Ale od pondělního rána by v Jihočeském kraji opět mělo pršet," uvedl. Dodal, že za posledních 24 hodin spadlo nejvíc vody v Orlíku nad Vltavou, 54 milimetrů. Podle statistik srážek na severu Jihočeského kraje byly srážky silnější.

Hladina Skalice ve Varvažově následkem deště vystoupala dnes ráno na 191 centimetrů. Za posledních 24 hodin se zvýšila o téměř 130 centimetrů. Podle Slavíka nelze vyloučit to, že první nebo druhý povodňový stupeň dnes bude překonán i na jiných menších tocích. "Jedná se o řeky, které mají užší koryto a rychle tam voda vystoupá," řekl Slavík.

Zatímco začátkem týdne teploty na jihu Čech překonávaly hranici 30 stupňů Celsia, od pátečního večera se s příchodem studené fronty ochladilo. Dnes bude podle předpovědi v kraji maximálně 22 stupňů, v pondělí očekávají meteorologové jen 17 stupňů Celsia.