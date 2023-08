V nejlidnatějším ostravském obvodu Jih má vzniknout nová rezidenční čtvrť

Ostrava - V nejlidnatějším ostravském obvodu Jih vznikne nová rezidenční čtvrť s téměř 240 byty. Součástí projektu v lokalitě Středoškolská budou také parkovací místa, park či sportovní zázemí. Investorem bude společnost Linkcity Czech Republic, která za pozemky zaplatí minimálně 29 milionů korun bez DPH. S etapovou výstavbou by se mělo začít v roce 2027. Novinářům to sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

"Lokalita náleží k takzvaným rozvojovým, je dobře dopravně dostupná, skýtá potřebnou občanskou vybavenost a spolu s navrženým konceptem nové výstavby nabídne obyvatelům města kvalitní možnost bydlení. Pamatujeme i na dostupné nájemní bydlení, kdy investor vyčlení deset procent nových bytů, které budou pronajímány za 75 procent obvyklého nájmu po dobu deseti let," uvedl primátor Jan Dohnal (Spolu).

Záměrem investora je podle mluvčí vybudovat ve třech etapách přibližně 240 bytů s dispozicí převážně od 1 + KK do 3 + KK. "Navrženy jsou i nebytové prostory určené třeba pro kavárnu, drobný komerční prodej či poskytování služeb. Venkovní plochy jsou navrženy ve spektru od veřejných přes poloveřejné až po soukromé. Koncept obsahuje například park pro aktivní pohyb všech generací, workoutové i dětské hřiště. Budoucí obyvatelé se mohou těšit i na vodní prvek a komunitní zahradu pro společné venkovní aktivity," doplnila mluvčí.

Součástí projektu je také dopravní infrastruktura pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu a také výsadba zeleně. Počítá se například se zelenými střechami jednotlivých bytových domů či zatravňovacími pásy parkovacích stání.

"Aktuálně město uzavře se společností Linkcity smlouvu o smlouvě budoucí s předkupním právem a zákazem zcizení, která obsahuje jednotlivé podmínky projektu, ale i sankční ujednání. Prvním krokem je prověrka realizace projektu, která má být ukončena nejpozději do tří měsíců od uzavření smlouvy," uvedla mluvčí. První etapa by měla být hotová nejpozději do 25 měsíců od zahájení výstavby. Cenu za pozemky ještě upřesní znalecký posudek.

Linkcity Czech Republic je mezinárodní developerská značka skupiny Bouygues a v České republice působí jako součást stavební skupiny VCES. Mezi aktuální projekty Lincity patří přeměna bývalého areálu pardubické Tesly v novou rezidenční čtvrť s 250 byty, supermarketem a deseti řadovými domy a výstavba třetí fáze rezidenčního projektu Chrudimpark.