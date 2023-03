V neděli začne platit letní čas, noc se o hodinu zkrátí

Praha - V neděli začne v Česku platit letní čas, takže se noc na neděli o hodinu zkrátí. V 02:00 se hodiny posunou na 03:00. Letní čas pak potrvá do 29. října. Podle některých odborníků má střídání času negativní vliv na zdraví a psychiku lidí a neplní již svůj původní účel, tedy úsporu energií.Kvůli posunu času vznikne automaticky u osmi vlaků Českých drah na území České republiky a dvou nočních vlaků v zahraničí na trase Praha-Curych hodinové zpoždění. Dráhy se budou podle tiskové zprávy firmy snažit vzniklé zpoždění snížit, a to třeba zkrácením pobytu vlaků ve stanicích. Denní vlaky na zpožděné noční spoje vesměs nebudou čekat, aby se na ně zpoždění nepřenášelo. Při letním čase se nepoužívá čas daný pro příslušné časové pásmo, ale čas posunutý dopředu, obvykle o jednu hodinu. Na konci října se pak zase vrací standardní středoevropský čas, nesprávně označovaný jako zimní. Letní čas byl v českých zemích poprvé využíván v letech 1915 a 1916. Vrátil se pak za druhé světové války a trvale byl přechod na letní čas v tehdejším Československu zaveden v roce 1979. Původním účelem letního času byla úspora elektřiny, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení, podle energetiků už ale velké úspory energie nepřináší. Naopak má střídání času podle některých odborníků negativní vliv na zdraví a psychiku lidí. Evropský parlament v roce 2019 podpořil plán na zrušení povinného střídání času v roce 2021. Podmínkou ale byla koordinace postupu v EU a mezi unijními zeměmi na něm zatím shoda nalezena nebyla.

Kvůli posunu času vznikne automaticky u osmi vlaků Českých drah na území České republiky a dvou nočních vlaků v zahraničí na trase Praha-Curych hodinové zpoždění. Dráhy se budou podle tiskové zprávy firmy snažit vzniklé zpoždění snížit, a to třeba zkrácením pobytu vlaků ve stanicích. Denní vlaky na zpožděné noční spoje vesměs nebudou čekat, aby se na ně zpoždění nepřenášelo.

Při letním čase se nepoužívá čas daný pro příslušné časové pásmo, ale čas posunutý dopředu, obvykle o jednu hodinu. Na konci října se pak zase vrací standardní středoevropský čas, nesprávně označovaný jako zimní.

Letní čas byl v českých zemích poprvé využíván v letech 1915 a 1916. Vrátil se pak za druhé světové války a trvale byl přechod na letní čas v tehdejším Československu zaveden v roce 1979. Původním účelem letního času byla úspora elektřiny, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení, podle energetiků už ale velké úspory energie nepřináší. Naopak má střídání času podle některých odborníků negativní vliv na zdraví a psychiku lidí. Evropský parlament v roce 2019 podpořil plán na zrušení povinného střídání času v roce 2021. Podmínkou ale byla koordinace postupu v EU a mezi unijními zeměmi na něm zatím shoda nalezena nebyla.