V neděli v ČR přibylo více než 300 nových případů koronaviru

Praha - V Česku v neděli přibylo 305 nových případů koronaviru. Počtvrté od začátku epidemie tak byl denní přírůstek vyšší než 300, naposledy se to stalo 3. dubna. Aktuální nárůst zřejmě souvisí s rozsáhlým testováním na Karvinsku a v těžební firmě OKD. Dosud se v České republice koronavirem nakazilo celkem 11.603 lidí, vyléčilo se jich 7705, obětí je 348. Aktuálně tak v zemi je 3550 nakažených. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k dnešním 00:30.

Denní nárůst nových případů v poslední době zrychluje. Ve čtvrtek přibylo 93 nakažených, v pátek 168 a v sobotu už 260. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se ale nejedná o druhou vlnu epidemie. "Protože my teď provádíme poměrně masivní testování v tom nejpostiženějším regionu, a to je Karvinsko, a to stále tak trvá," řekl v neděli na Primě. Plánované celorepublikové rozvolňování přijatých opatření od 1. července se proto nebude týkat Karvinska.