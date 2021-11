V neděli testy prokázaly 5650 případů covidu, skoro dvakrát víc než před týdnem

Praha - V neděli testy v Česku prokázaly dalších 5650 případů nemoci covid-19. V mezitýdenním srovnání je to bezmála dvakrát tolik a současně je to jeden z nejhorších nedělních výsledků za dobu trvání epidemie v zemi. V nemocnicích bylo ke konci víkendu 3803 lidí s covidem, za týden počet hospitalizovaných stoupl o 855. Patnáct procent z nich, tedy 572 pacientů, je v těžkém stavu a vyžaduje intenzivní péči. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Očekává se, že podzimní vlna bude dál zrychlovat - porostou počty lidí, kteří s covidem skončí v nemocnici a denní přírůstky zřejmě budou atakovat rekordní hodnoty celé epidemie.

Počet nových případů koronaviru na 100.000 obyvatel za sedm dní stoupl ze sobotních 693 na téměř 718. Nejhorší je nyní epidemická situace v moravských krajích.

V neděli se z celého týdne testuje nejméně, bývá tedy i nejméně potvrzených případů. Před týdnem přibylo přes 3000 nakažených, zjištěných 5650 případů covidu za 14. listopad je čtvrtá nejvyšší hodnota za neděli od začátku epidemie. Nejhorší zůstává loňský 25. říjen se 7300 případy. V sobotu přibylo v zemi 9161 nákaz, což byl třetí nejhorší víkendový výsledek vůbec.

Ve všední dny minulého týdne byla čtyřikrát překonána hranice 10.000 nových případů nákazy koronavirem za den. Nejvyšší nárůst byl v úterý, kdy do statistik přibylo 14.557 případů, jen zhruba o 330 méně jich bylo v pátek.

Od loňského března se v Česku prokazatelně nakazilo koronavirem téměř 1,9 milionu lidí. Zemřelo 31.541 z nich, přičemž v poslední době výrazně rostou počty úmrtí za jeden den. Denním maximem z minulého týdne bylo středečních 69 úmrtí, ve čtvrtek eviduje ministerstvo o jednoho zemřelého méně. Každý den druhého listopadového týdne v průměru zemřelo 54 lidí s potvrzeným covidem.

Situace se zhoršuje ve všech krajích bez výjimky, nejhorší zůstává na Moravě. V Olomouckém kraji se počet nových případů v přepočtu na 100.000 obyvatel za uplynulý týden blíží hodnotě 1100. Přes 900 je to v Jihomoravském kraji a přes 800 v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Naopak relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj, kde je takzvané incidenční číslo 243.

Alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19 má v Česku 70 procent dospělé populace, konkrétně 6,37 milionu lidí, z toho 6,16 milionu lidí má očkování dokončené. V případě populace od 12 let, pro kterou je zatím očkování dostupné, je plně očkováno 66 procent. Ze všech obyvatel Česka má očkování hotové přes 57,5 procenta lidí. V neděli podali zdravotníci 7868 dávek vakcíny, zhruba o 1500 méně než o týden dřív. Z toho zhruba 3500 dávek připadalo na posilující dávky, které se dávají po půl roce po ukončeném očkování.

Ode dneška platí kvůli stále se zhoršující situaci některá nová opatření, která mají zpomalit šíření viru a motivovat lidi k očkování. Neočkovaní zaměstnanci nemocnic a dalších lůžkových zařízení se musí každý týden testovat. Studenti vysokých a vyšších odborných škol musí ode dneška nosit respirátory i při výuce v učebnách, kde se schází aspoň 50 studentů. Očkování cizinců proti covidu-19, kteří legálně a dlouhodobě pobývají v Česku, začne hradit stát.

Další zpřísnění dnes projedná vláda v demisi. Zřejmě od pondělí 29. listopadu nebude možné se prokazovat při návštěvě restaurací, kulturních či sportovních akcí nebo některých služeb antigenními, ale pouze přesnějšími PCR testy na covid-19. Někteří odborníci ale varují, že tyto kroky na zbrzdění epidemie nestačí.

Preventivní testy na covid-19 pojišťovny od začátku listopadu hradí jen dětem a mladým do 18 let, plně i částečně očkovaným a těm, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou. Laboratoře v Česku v neděli otestovaly na přítomnost nového koronaviru přes 46.000 vzorků, přičemž mírně převažovala PCR metoda. U preventivních testů bylo pozitivních 6,4 procenta vzorků, o týden dřív to bylo 3,7 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, stoupl za týden podíl pozitivních z 8,5 procentního bodu na 15,4 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se podíl pozitivních zvýšil z 23,4 na 33,9 procenta.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Olomoucký kraj 1093 Jihomoravský kraj 939 Moravskoslezský kraj 893 Zlínský kraj 881 Jihočeský kraj 769 Plzeňský kraj 708 Praha 693 Pardubický kraj 668 Středočeský kraj 674 Vysočina 565 Ústecký kraj 453 Královéhradecký kraj 443 Liberecký kraj 418 Karlovarský kraj 243

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví