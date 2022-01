V neděli přibylo 7235 případů, je to nejvyšší nedělní nárůst od konce listopadu

Praha - V Česku v neděli testy potvrdily 7235 nových případů koronaviru, což je nejvyšší nedělní nárůst od konce listopadu. V mezitýdenním srovnání je denní počet nově potvrzených nákaz zhruba o 4500 vyšší. Spolu s denními nárůsty počtu nakažených se zvyšuje i takzvané incidenční číslo, tedy počet nových případů covidu-19 za posledních sedm dní na každých 100.000 obyvatel. K dnešku se z nedělních 636 zvýšilo na 678. případů. Naproti tomu pacientů s covidem v nemocnicích stále ubývá, v neděli jejich počet klesl na 1505. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Epidemie v Česku postupně sílí zhruba od začátku roku. Zatímco v posledním týdnu loňského roku přibylo necelých 36.000 potvrzených nákaz, v prvním týdnu letošního roku to bylo asi 47.000 nově nakažených a v minulém už téměř 73.000 potvrzených případů onemocnění covid-19. Odborníci podobný vývoj kvůli šíření nakažlivější varianty omikron očekávali.

Vědecké studie ukazují, že omikron je proti variantě delta sice nakažlivější, ale průběh onemocnění je lehčí. Nadále tak pokračuje pokles počtu hospitalizovaných s covidem, je jich nejméně od konce loňského října. Oproti předchozí neděli eviduje nyní ministerstvo v nemocnicích asi o 840 pacientů s covidem méně. V těžkém stavu bylo v neděli 273 pacientů s onemocněním covid-19, v mezitýdenním srovnání asi o 160 méně.

Laboratoře v neděli provedly přes 34.000 testů, z toho zhruba 27.600 bylo PCR testů. Před týdnem byl počet testovaných asi o 2300 nižší.

Za celou dobu epidemie v Česku od začátku března 2020 bylo zaznamenáno přes 2,6 milionu případů nákazy a zemřelo 36.874 lidí s prokázaným onemocněním covid-19.

Pro vakcínu proti covidu-19 si v Česku v neděli přišlo 12.228 lidí, z toho 11.225 dávek bylo posilujících pro lidi s dříve dokončeným očkováním. Vakcinaci má hotovou přes 6,73 milionu lidí, posilující dávku dostalo přes 3,27 milionu z nich. Za víc než rok očkování proti covidu-19 v Česku zdravotníci rozdali 16,49 milionu dávek. Pro dokončení očkování jsou u většiny vakcín potřebné dvě dávky.

V Česku se ode dneška mění pravidla karantény po rizikovém kontaktu s nakaženým koronavirem, nově do ní musí i očkovaní. Nově se také všichni zdravotníci a pracovníci v sociálních službách bez očkování proti nemoci covid-19 musí každý týden testovat. Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví bude i nadále platit výjimka z testování pro očkované nebo pracovníky, kteří covid-19 prodělali v posledním půl roce.

Ode dneška se také musí všichni zaměstnanci včetně živnostníků a jednatelů firem testovat dvakrát týdně antigenními samotestovacími sadami na covid-19. V případě pozitivního testu odejde pracovník na pět dní do karantény. Může podstoupit ověřovací PCR test, pokud bude negativní, smí se hned vrátit do práce. Nově mají očkovaní lidé z veřejného zdravotního pojištění hrazených pět PCR testů měsíčně místo dosavadních dvou. Nový režim testování by měl platit dva až tři týdny.