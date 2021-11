V neděli přibylo 2749 nakažených, v nemocnicích je přes 1500 lidí

Praha - V neděli přibylo v Česku 2749 potvrzených případů covidu. Je to nejvyšší nedělní nárůst od poloviny března a zároveň téměř o tisíc nakažených víc než před týdnem. V nemocnicích je s koronavirem poprvé od května více než 1500 lidí. V neděli to bylo 1503 pacientů, 221 z nich bylo v těžkém stavu. Na 100.000 obyvatel připadá v Česku za posledních sedm dní 321 nakažených, takzvané incidenční číslo se tak od neděle zvýšilo o devět. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

V mezitýdenním srovnání se počty nově nakažených zvýšily v každém dni uplynulého týdne. Laboratoře v něm odhalily dohromady 34.304 případů koronaviru. O týden dříve jich bylo 21.515. Nákaza v průběhu měsíce výrazně zrychlila. Například v prvních sedmi říjnových dnech přibylo 5623 nakažených.

Roste také počet zemřelých s koronavirem. Za uplynulý týden jich ministerstvo eviduje 126, více než za první tři říjnové týdny dohromady. Údaje z posledních dní pravděpodobně při dalších aktualizacích ještě vzrostou. Od začátku epidemie zemřelo v Česku s covidem-19 celkem 30.775 lidí.

Laboratoře v neděli provedly zhruba 58.000 testů, asi o 13.000 více než před týdnem. Zvýšila se i jejich pozitivita. U preventivních a plošných testů dosáhla 3,09 procenta, minulou neděli to bylo 2,72 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, stoupl podíl pozitivních z 5,96 procenta na 6,69 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se podíl pozitivních v mezitýdenním srovnání zvýšil o čtyři procentní body na 18,8 procenta.

Doba platnosti testů se počínaje dneškem zkracuje na 24 hodin v případě antigenních testů a na tři dny u přesnější PCR metody. Výrazně se také omezuje okruh lidí, kteří mají nárok na preventivní test hrazený z veřejného pojištění. Nenaočkovaní lidé si je ode dneška musí platit ze svého. Možnost nechat se bezplatně otestovat mají i nadále děti a mladí do 18 let, lidé naočkovaní nebo se zahájenou vakcinací a také ti, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů. Pokračuje rovněž úhrada testů, na které pošle pacienta lékař nebo hygiena. Z veřejného zdravotního pojištění zůstává hrazeno i testování v sociálních službách.

Ve třech českých krajích je momentálně incidenční číslo vyšší než 400. Nejhorší situace je v Olomouckém kraji, kde připadá na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní 449 nakažených. Následuje Moravskoslezský kraj s incidencí 448 a Jihomoravský kraj s incidencí 420. Relativně nejlépe je na tom stále Karlovarský kraj, kde za uplynulý týden připadá na 100.000 obyvatel 107 případů koronaviru.

Neočkovaní žáci v osmi regionech s nejhorší epidemickou situací dnes podstoupí testování na covid. Rozhodující pro jejich určení byla data z neděle 17. října. Týdenní přírůstek nových případů covidu byl k tomuto dni v těchto regionech vyšší než 300 na 100.000 obyvatel. Týká se to okresů České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná.

Příští týden se povinné testování na koronavirus ve školách rozšíří o dalších 22 okresů a Prahu, celkem tak půjde o 31 regionů. Rozhodla o tom data ze soboty. Nově se bude testovat v hlavním městě Praze a okresech Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín.

Zdravotníci v neděli podali 7274 dávek vakcíny proti covidu, o 1700 více než před týdnem. Z toho zhruba 3500 očkování připadlo na třetí posilující dávku vakcíny. Naopak poprvé se nechalo v neděli očkovat téměř 3000 lidí. Ukončené očkování má v Česku 6,09 milionu lidí.

Od začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku celkem 1,765.654 případů koronaviru. Většina lidí se již z nákazy vyléčila.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Olomoucký kraj 449 Moravskoslezský kraj 448 Jihomoravský kraj 420 Zlínský kraj 388 Jihočeský kraj 375 Praha 365 Plzeňský kraj 341 Středočeský kraj 277 Vysočina 250 Pardubický kraj 241 Ústecký kraj 171 Liberecký kraj 156 Královéhradecký kraj 134 Karlovarský kraj 107

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví