V neděli přibylo 113 případů covidu, nejméně od loňského 2. srpna

Praha - Testy v neděli potvrdily 113 nových případů onemocnění covid-19 v Česku, o 83 méně než před týdnem. Je to nejnižší denní nárůst od loňského 2. srpna, kdy do statistik přibylo 101 případů. Za posledních sedm dní přibylo v Česku 30 nových případů nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel. V sobotu to bylo 31. Lékaři aplikovali přes 34.400 dávek očkování proti novému koronaviru, nejvyšší nedělní počet od začátku vakcinace. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Mezi kraji zůstává nejnižší incidenční číslo, udávající počet nově nakažených na 100.000 obyvatel za posledních sedm dnů, v Karlovarském kraji, a to necelých šest. Nejvyšší je tento údaj nadále ve Zlínském kraji se 49 případy.

Mezi okresy je situace nejhorší na Českokrumlovsku a na Šumpersku. Připadá tam 88, respektive 85 nových případů na 100.000 obyvatel za poslední týden.

Celorepublikové reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, stouplo pro dnešek na 0,8 z nedělních 0,72. Pod zlomovou hodnotou jedna se drží od 14. dubna, tedy 47. den v řadě.

Od začátku loňského března, kdy byla v Česku potvrzena přítomnost nového typu koronaviru poprvé, se jím nakazilo přes 1,66 milionu lidí. Zemřelo 30.108 z nich.

Od začátku května přibylo zatím 28.303 nově potvrzených případů onemocnění, v průměru zhruba 943 za den. Maximem bylo 2416 případů v úterý 4. května. V dubnu stoupl počet nově odhalených případů téměř o 93.200 a denní průměr byl 3106.

Za květen zatím zemřelo 629 lidí s potvrzeným covidem, v průměru 21 denně. Minulý týden počet obětí nepřekročil 12 za den.

V neděli lékaři podle předběžných údajů aplikovali 34.414 dávek vakcíny pro novému koronaviru. Bylo to zhruba o desetinu více než ve stejný den o týden dříve a nejvíc za kteroukoliv neděli od začátku očkování koncem prosince. Celkem dosud lékaři podali přes 5,2 milionu dávek některého ze čtyř druhů očkovacích látek, plně naočkovaných je více než 1,44 milionu lidí.

V nemocnicích leželo v neděli 491 pacientů s covidem, z nichž 90 bylo v těžkém stavu. Je to nejnižší počet hospitalizovaných od poloviny září. Oproti závěru předchozího týdne ubylo 358 pacientů.

Laboratoře v Česku provedly v neděli 53.400 testů na nový koronavirus, v mezitýdenním srovnání o zhruba 14.400 méně. Údaje o testování se ale do statistik dostávají se zpožděním, takže konečný výsledek může být odlišný.

U tzv. epidemiologické indikace testů, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivně testovaných oproti předchozí neděli mírně klesl z 1,3 na necelých 1,1 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou již testováni třeba lidé vykazující příznaky, byl pokles výraznější, a to ze 2,94 na 1,32 procenta.

Potvrzené případy za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel:

Kraj Případů za sedm dní Případů za sedm dní na 100.000 obyvatel Karlovarský 17 5,8 Královéhradecký 61 11,1 Pardubický 90 17,2 Středočeský 303 21,7 Plzeňský 153 25,9 Praha 366 27,4 Jihomoravský 330 27,6 Ústecký 255 31,2 Vysočina 160 31,4 Liberecký 154 34,8 Moravskoslezský 479 40,2 Jihočeský 263 40,9 Olomoucký 270 42,8 Zlínský 284 49,0

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví