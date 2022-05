V neděli Česko vydalo uprchlíkům 937 víz, téměř stejně jako před týdnem

Praha - V neděli Česko vydalo uprchlíkům z Ukrajiny 937 víz dočasné ochrany, téměř stejně jako před týdnem. Údaje dnes ministerstvo vnitra zveřejnilo na twitteru. Minulou neděli dostalo víza 975 lidí prchajících před ruskou invazí. Celkem dostalo víza od počátku války 343.215 uprchlíků, v Česku je jich ale zřejmě méně. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli řekl, že v Česku je nyní podle odhadů asi 200.000 uprchlíků.

Podle Rakušana Česko postrádá přesný přehled o tom, kolik lidí zemi opustilo, kvůli tomu, že není hraniční zemí schengenského prostoru. Lepší přehled by podle něj měly české úřady získat koncem května, kdy by měl být spuštěn celoevropský informační systém, do kterého budou mít přístup čeští policisté.

Ministerstvo vnitra chystá v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny zpřísnění kontrol běženců a přidělování sociální pomoci. Co se týče první humanitární dávky po příchodu do ČR, vnitro společně s ministerstvem práce vytváří systém, na základě kterého by dávka u lidí ubytovaných v zařízení hromadného typu mohla být nahrazena tím, že stát platí jídlo a veškeré zabezpečení. Podle Rakušana by se měla vláda příslušnými zabývat úpravami tento týden.

Vízum dočasné ochrany umožňuje uprchlíkům pobývat v zemi až rok a zároveň otevírá uprchlíkům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Cizinecké policii se za necelé tři měsíce trvání ukrajinsko-ruského konfliktu přihlásilo 241.804 lidí, v neděli jich bylo 1129. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kteří podle posledních statistik tvoří zhruba třetinu uprchlíků. Mezi dospělými Ukrajinci s dočasnou ochranou jsou asi tři čtvrtiny žen.