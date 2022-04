V Národním muzeu bude od 3. května k vidění výstava ZeMě o udržitelnosti

Praha - V Národním muzeu (NM) bude od 3. května výstava ZeMě, věnující se udržitelnosti a ochraně přírody. Přírodního bohatství se bude týkat i mezinárodní soutěž mapování městské fauny a flory, kterou NM na území Prahy organizuje. Do soutěže City Nature Challenge 2022 se může od 29. dubna do 2. května zapojit každý, kdo si stáhne mobilní aplikaci a jejím prostřednictvím bude pořizovat a sdílet fotografie rostlin a živočichů ve městě. Novinářům to řekli zástupci NM.

"Národní muzeum jakožto významná kulturní instituce samozřejmě vnímá i jako svou povinnost věnovat se aktuálním tématům a předkládat návštěvníkům nejen podněty k zamyšlení, ale také jim částečně umožnit podílet se na lepším stavu naší přírody. O to se snažíme jak právě otevřenou výstavou ZeMě, tak i výzvou City Natura Chalenge," uvedl generální ředitel NM Michal Lukeš.

Mottem výstavy s názvem ZeMě je podle jejích organizátorů "Záleží na mně, jaká bude Země". Výstava tak prostřednictvím konkrétních praktických příkladů z každodenního života ukazuje, jak mohou lidé přispět k ochraně životního prostředí.

Expozice je rozdělena na několik tematických okruhů, zaměřených na spotřebu, produkci a vnímání okolního prostředí. Návštěvníci tak mimo jiné zjistí, kolik vody je potřeba na vyprodukování jednoho kilogramu hovězího masa, seznámí se s udržitelnou produkcí oblečení a dozví se, proč je pro města důležitá zeleň.

Informace k udržitelnému životu získají zájemci prostřednictvím edukačních textů, fotografií, videoreportáží i interaktivních prvků jako jsou stavebnice nebo hlavolamy. Výstavu budou lidé moci shlédnout do konce prosince, v případě zájmu bude výstava prodloužena, řekl ČTK náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost NM Michal Stehlík.

Udržitelnost podporuje výstava ZeMě i svým provedením, informoval hlavní autor výstavy a vědecký tajemník NM Jiří Frank. Pro výstavu v prostorách historické budovy muzea na Václavském náměstí byly použity konstrukce a skleněné poklopy z předchozí výstavy Sluneční králové. Již použité materiály chce NM podle Franka znovu užívat i pro další výstavy.

Soutěže City Nature Challenge se Praha účastní popáté, uvedla koordinátorka projektu Petra Caltová. Během soutěžních dní soutěží města zapojená do projektu o co největší počet pozorování přírody na svém území prostřednictvím mobilní aplikace iNaturalist. Účastnit se může každý. S určením pozorovaného rostlinného nebo živočišného druhu pomůže mobilní aplikace. Pořízené fotografie se následně dostanou do databáze biodiverzity, kterou využívají přírodovědci.

Tato výzva odstartovala poprvé v roce 2016 mezi městy Los Angeles a San Francisco. Následující rok se počet měst v USA rozrostl na 16 a své fotografie a pozorování přírody sdílelo více než 4000 účastníků. V roce 2018 se konal první mezinárodní ročník, kdy proti sobě soupeřilo 68 měst o největší počet fotografií. Minulého ročníku se zúčastnilo 419 měst a Praha s 11.600 zaznamenanými pozorováními obsadila v soutěži 23. místo. Do letošního ročníku se přihlásilo téměř 450 měst, mezi nimi i česká města Brno či Uherské Hradiště.