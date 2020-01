V napajedelském hřebčíně se narodilo první letošní hříbě

Napajedla (Zlínsko) - V napajedelském hřebčíně, který má nejstarší chov anglických plnokrevníků v Česku, se narodilo první letošní hříbě. Hnědý hřebeček přišel na svět ve čtvrtek ve 20:20. Porod byl bez problémů, jde o druhé hříbě devítileté klisny Dally Hit, řekla ČTK zootechnička Kateřina Zápařková.

Klisna narozená v Irsku měla loni kobylku, letos se jí narodil hřebeček, který má dvě nohy bílé a bílou hvězdu na čele přecházející v nosní proužek. "Klisnu můžeme označit za nejlepší klisnu našeho stáda. Za svou kariéru vydělala asi 1,5 milionu korun, byla v tréninku u paní Ivany Pejškové," uvedla zootechnička.

Otcem je devatenáctiletý Egerton, který závodil od svých dvou do sedmi let, měl 31 startů, z toho pětkrát zvítězil, osmkrát byl druhý a dvakrát třetí, vydělal přes 14 milionů korun. "Má hodně úspěchů v chovu, jeho potomkem je Talent nebo Love Me. Potomci Egertona mohou působit jak na rovinách, tak v překážkových dostizích," uvedla Zápařková.

Ve čtvrtek narozený hřebeček ještě jméno nemá, začínat bude na první písmeno jména matky, tedy na D. Lidé mohou posílat do hřebčína také své návrhy. Hříbě bude u matky půl roku, poté se začne postupně odstavovat. "Letos v hřebčíně očekáváme kolem 30 porodů, aktuálně je zde 25 klisen," vedla Zápařková.

Hřebčín Napajedla byl založen v roce 1886, dlouhá léta je nejúspěšnějším chovatelem anglického plnokrevníka v zemi. V roce 1992 byl státní podnik privatizován, vznikla akciová společnost Hřebčín Napajedla.