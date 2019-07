V motýlím domě se vylíhl atlas velký, známý jako hadí motýl

V pražském motýlím domě Papilonia se 17. července 2019 vylíhnul atlas velký, který je co do plochy křídel považován za největšího motýla na světě. Křídla tohoto druhu tvarem a kresbou připomínají hlavu hada, proto se mu také přezdívá hadí motýl. Jedinci tohoto druhu žijí obvykle zhruba týden, v nejbližších dnech by se ale mělo v Papilonii vylíhnout dalších devět jeho kukel, sdělil ČTK za motýlí dům Michael Kučera. Motýlí dům Papilonia v centru Prahy na ploše 150 m2 shromažďuje stovky jednotlivců desítek druhů motýlů. Inspirací pro stylizaci expozice byl kambodžský chrám Angkor Vat, přítomné motýlí druhy však pocházejí ze všech koutů světa – např. z deštných pralesů Mexika, Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie, subsaharské Afriky či z Austrálie. Motýlí dům je k vidění v budově hračkářství Hamleys. ČTK/Šimánek Vít