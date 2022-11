V mosteckém muzeu budou k vidění snímky pořízené kolem roku 1900

Most - V Oblastním muzeu a galerii v Mostě bude od pátku přístupná fotografická výstava Panoráma starého Mostecka. Jde o stovku snímků pořízených kolem roku 1900. Součástí výstavy je i litvínovská mechanická Panorama, což je přístroj, přes který si lze prostřednictvím dvou okulárů prohlédnout vybrané stereoskopické diapozitivy - dvojici fotografií na skleněných deskách. ČTK to řekl člen autorského týmu Jan Setvák.

"V 70. letech se našla na půdě jednoho domu v Litvínově určeného k demolici," uvedl k nálezu historické stereovize Setvák. "Podle toho, co jsme dohledali, tak za první republiky to byla taková obdoba kina. Vstupné byla jedna koruna pro dospělého, 50 haléřů pro dítko, jak se psalo v tehdejší reklamě. Každou neděli byla změna programu," popsal Setvák. Diváci, kteří si tehdy zážitek zaplatili, byli usazeni v kruhu okolo přístroje a koukali do kukátek, před kterými se otáčel mechanismus se sérií zhruba 50 fotografií. V mosteckém muzeu mechanismus chybí, ani tak nebudou návštěvníci díky autorům výstavy o netradiční zkušenost připraveni. "Stereoskopické fotografie byly vyfocené speciálními fotoaparáty, které měly dva objektivy, a každá část byla vyfocena pro pravé a levé oko," řekl ČTK spoluautor výstavy Martin Špoula s tím, že při pohledu na ně působí snímky trojrozměrně.

Výstava je doplněním tříletého projektu pro základní a střední školy. Jedním z důležitých cílů projektu je právě rozsáhlý fond obrazové dokumentace a trojrozměrných exponátů zdigitalizovat a za pomoci virtuální reality zpřístupnit k interaktivnímu vzdělávání žáků. Mezi vystavenými snímky, z nichž některé se našly společně s historickou stereovizí, jsou fotografie ze světa, ve druhé části jsou fotografie z Mostecka a třetí část tvoří sbírkové předměty.

Jedna z ukázek dobových fotografií se věnuje i výstavbě mostecké přehrady. "K tomu je obrovská dokumentace. Na tu dobu unikátní. My tady máme výběr osmi fotografií s tím, že všechny fotografie, které byly zdigitalizované, potom budou na stránkách projektu (panoramamostecka.cz)," doplnil Špoula. Stereoskopické diapozitivy si budou moci zájemci na webu prohlédnout ve 3D.

Návštěvníci se mohou těšit také na sérii snímků starého Mostu a Litvínova. Několik fotografií lidem přiblíží katastrofu v Mostě, kdy se v roce 1895 propadla kvůli těžbě část města. Na jedné z fotografií je také zámek Jezeří v době, kdy pod ním ještě nebyl lom. "Tam, kde byla potřeba, jsme udělali kosmetickou retuš, aby ve velkých formátech snímky dobře vynikly," uvedl Špoula. Na tvorbě výstavy, která potrvá od 11. listopadu do 31. března, se podílelo na 50 lidí, připravovat ji začali v září.