V Mošnově a Parubicích přistála letadla s materiálem z Číny

Mošnov/Pardubice - Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku dnes přistálo první letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny. Dopravilo ochranné pomůcky, například roušky a obleky. Přepravu organizuje logistická společnost EGT Express. Firma organizuje dodávky ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. "Letadlo přepravilo 24 tun materiálu v objemu skoro 300 kubíků. Kapacita letadla byla naplněna," řekl ČTK za firmu Petr Mikel.

Z Mošnova bude materiál převezen do skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. Dovoz ochranných prostředků z Číny pro stát pomáhá koordinovat severočeský výrobce reklamního textilu Adler Czech, který zároveň připravuje jejich vlastní prodej prostřednictvím e-shopu.

"Materiál jsme mohli zabezpečit díky tomu, že máme v Číně dobré kontakty a všechny potřebné licence. Peníze šly přes naše účty," řekla mluvčí společnosti Adler Marie Logrová.

Letadlo přiletělo do Mošnova na pravidelné nákladní lince z čínského města Urumči, kterou EGT Express spustila loni. Kromě toho nyní firma vybudovala ještě nový letecký most z Šanghaje. Další letadla se zdravotnickým materiálem z Číny přiletí do Mošnova v pátek, sobotu a neděli.

Ruslan podruhé přivezl do Pardubic zdravotnický materiál z Číny

Na pardubickém letišti dnes podruhé přistál velkokapacitní letoun Ruslan se zdravotnickým materiálem z Číny určeném pro zvládání epidemie koronaviru. Zásilku z letadla vyložili vojáci, armáda jich na místo poslala asi sto. K dispozici měli 20 nákladních aut, kterými začali materiál rozvážet do centrálních skladů. Na palubě byly opět roušky, respirátory a další ochranné pomůcky.

Z čínského Šen-čenu letadlo odstartovalo v úterý ráno. Prvních více než 100 tun roušek, respirátorů, ochranných obleků a dalšího zdravotnického materiálu Ruslan přivezl do Pardubic v noci na neděli. Další let je naplánován na počátek příštího týdne.

Do leteckého mostu, který zajišťuje dodávky ochranných zdravotních pomůcek ze zahraničí, je zapojena česká letecká společnost Smartwings, čínská letecká společnost China Eastern, vojenské speciály a velkokapacitní letouny An-124 Ruslan, jejichž využití je součástí programu Severoatlantické aliance s označením SALIS, jehož členem je Česká republika od roku 2006. Dnes rovněž přiletí z Hanoje zásilka 250.000 respirátorů letadlem vietnamské aerolinky Bamboo Airways. V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek. Zatím stát za jejich nákup v zahraničí vynaložil tři miliardy korun.

Podle armády dnes Ruslan z Číny převezl dalších více než 100 tun materiálu, a to včetně roušek a respirátorů. Přesnou skladbu zásilky ČTK zjišťuje na ministerstvu vnitra.

Ruslan, s aliančním kódovým označením Condor, chce ministerstvo obrany využít k přepravě zdravotnického materiálu opět příští týden. Jedno z největších letadel světa by se mělo na cestu do Číny vypravit z Lipska v neděli, přílet do Pardubic je naplánován na úterý 31. března, řekl ČTK mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Let, který jde z rozpočtu ministerstva obrany, stojí asi 33 milionů korun. Stroj je schopen přepravit až 120 tun materiálu.