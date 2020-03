V minulém týdnu se stalo o polovinu méně dopravních nehod

Praha - Během minulého týdne, kdy začalo platit vládní omezení volného pohybu kvůli šíření koronavirové infekce, se na českých silnicích stalo 1002 dopravních nehod. To je téměř o polovinu méně, než ve stejném týdnu loni. Výrazně se snížil i počet zraněných. Smrtelných nehod naopak příliš neubylo, v minulém týdnu zemřelo při nich pět lidí, loni to bylo šest. Vyplývá to z informací Besipu.

"Je patrné, že výrazně oslabený provoz se projevuje v úbytku celkového počtu nehod. Nadějnou kolonkou ve statistice je i nízký počet těžkých zranění. U nejtěžších následků nehod, úmrtí a těžká zranění, je ale ošemetné předpokládat, že nízké intenzity dopravy přinesou automaticky méně tragických nehod," uvedl ředitel Besipu Tomáš Neřold. Zároveň upozornil, že týden je zatím příliš krátká doba k vyhodnocení všech závěrů dopadů vládních opatření na provoz.

Oslabení dopravy však může mít i negativní důsledky. Prázdnější silnice dávají podle Besipu prostor k vyšším rychlostem a právě nepřiměřená rychlost je stále nejrizikovějším faktorem při tragických nehodách. Pozitivně by se podle Neřolda mohl slabší provoz projevit na snížení počtu kolizí aut s cyklisty a chodci, kteří patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravy.

Řidiči by se tak podle Besipu měli vyvarovat agresivní jízdy a nepřiměřené rychlosti a maximálně věnovat pozornost řízení. Právě tyto faktory nejvíce přispívají k nehodám s těžkými následky. Chodci a cyklisté by pak měli věnovat maximální pozornost provozu a nosit reflexní prvky. "Vidíme kolem sebe silnou vlnu solidarity, odpovědnost a ochotu chránit druhé dodržováním pravidel. Máme příležitost přenést si takové chování i na silnice. Záchranáře, hasiče i policisty v těchto dnech potřebujeme na úplně jiných místech než u dopravních nehod,“ dodal Neřold.

Oslabení provozu zaznamenali i dopravci, včetně taxislužeb. Počet zákazníků se u nich v posledních dnech snížil o vysoké desítky procent. Řada řidičů, zejména alternativních přepravních platforem, už na silnice ani nevyjíždí.