V Minsku večer zahynul demonstrant, uvedla policie

Minsk - V Minsku zahynul večer při protestech kvůli falšování výsledků prezidentských voleb jeden z demonstrantů. Mluvčí běloruského ministerstva vnitra na internetu uvedla, že se tak stalo poté, co mu v rukou explodovalo blíže neurčené výbušné zařízení, které chtěl hodit směrem na zasahující policejní speciální jednotky.

"Jeden z protestujících se pokusil hodit na pořádkové jednotky výbušné zařízení, ale nástroj mu v rukou vybuchl," čímž jej zabil, uvedla policie.

Podle svědků agentury Reuters se policisté v běloruské metropoli ve večerních hodinách střetli s demonstranty, které bijí obušky. Davy protestujících se snaží rozehnat rovněž zábleskovými granáty, gumovými projektily a slzným plynem. Zadrženy byly desítky lidí, další protestující utrpěli zranění.

Policie obsadila centrum Minsku a zatýká demonstranty

Běloruská policie se připravila na možné večerní protesty proti falšování výsledků prezidentských voleb v zemi a obsadila centrum Minsku i všechny přístupové cesty, uvádí tamní média. Uzavřené jsou rovněž i některé centrální stanice metra a vlaky jimi jen projíždějí. Podle svědků agentury Reuters se policisté v běloruské metropoli ve večerních hodinách střetli s demonstranty, které bijí obušky. Davy protestujících se snaží rozehnat rovněž zábleskovými granáty, gumovými projektily a slzným plynem. Zadrženy byly desítky lidí, další protestující utrpěli zranění.

V některých částech města lidé budují barikády z květináčů, odpadkových košů a dalších věcí, které na ulici objeví, uvedla na twitteru polská televizní stanice Belsat, která vysílá v běloruštině. Při střelbě gumovými projektily, které na jedné z ulic běloruské metropole použili muži ve vojenských uniformách bez označení, utrpěla zranění nohy i novinářka běloruského listu Naša Niva.

Protesty se ale odehrávají i na dalších místech, například ve městech Mazyr, Grodno, Navapolack či Brest. I v nich policie podle záběrů na sociálních sítích tvrdě zasahuje proti lidem v ulicích.

V 19:00 místního času (18:00 SELČ) měla začít v centru Minsku další demonstrace, kvůli všudypřítomné policii ale aktivisté začali diskutovat o "plánu B", vyplynulo z informací na sociálních sítích. Podle něj se lidé měli nejprve sejít v jednotlivých čtvrtích města a teprve větší davy by se měly postupně přesouvat do centra.

Nedělní prezidentské volby podle ústřední volební komise drtivě vyhrál současný autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko. Množí se však informace o zfalšování voleb a prezidentská opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská už dříve oznámila, že uvedený výsledek neuznává. Dnes podala stížnost k ústřední volební komisi a žádá přepočítání hlasů.

Šéf běloruské KGB dnes oznámil, že bezpečnostní složky zabránily pokusu o atentát na tuto opoziční kandidátku. Žádné další podrobnosti zatím nejsou známy. V souvislosti s Cichanouskou se večer na sociálních sítích začaly šířit zvěsti, některé s odvoláním na její tým, že nikdo netuší, kde se prezidentská kandidátka nachází. Ve čtyři hodiny odpoledne místního času vstoupila do budovy ústřední komise, aby tam podala stížnost na volby, její právníci poté komisi opustili, ona však podle některých informací nikoli. Údajně ani nezvedá telefon. Informace ale oficiálně nikdo nepotvrdil. A ústřední volební komise agentuře RIA Novosti sdělila, že Cichanouská po podání stížnosti budovu normálně opustila, protože po sedmé hodině večer už v budově nikdo nezůstal.

Cichanouská voliče nevyzvala, aby vyšli do ulic. Sama se rovněž protestů nebude účastnit, uvedla dnes její mluvčí. Obává se totiž, že by tento krok bezpečnostní složky využily k provokacím. "Snažily by se ji zastavit a my ji potřebujeme na svobodě," citovala z prohlášení mluvčí agentura AFP.

V reakci na dění kolem voleb a falšování výsledků vyšly již v noci na dnešek do ulic běloruských měst tisíce demonstrantů, policie proti nim tvrdě zasáhla. Podle oficiálních údajů bylo zadrženo na 3000 lidí, desítky jich utrpěly zranění. Lidskoprávní organizace Vjasna informovala rovněž o jednom mrtvém, později se ukázalo, že muž je sice těžce zraněný, ale naživu, uvedla agentura Reuters.

Lukašenko: Protesty byly řízené z ČR, Polska a Británie

Hlavní opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská odmítla oznámení běloruské ústřední volební komise, že nedělní prezidentské volby v zemi podle předběžných výsledků drtivě vyhrál dlouholetý prezident Alexandr Lukašenko. Cichanouská má výsledek za zfalšovaný, označila se za vítězku a Lukašenka vyzvala k předání moci. Informace o výhře vůdce, který zemi autoritářsky vládne už 27 let, vedla na mnoha místech k demonstracím, proti nimž ovšem tvrdě zasáhly bezpečnostní síly. Lukašenko z organizace protestů proti podobě i oficiálním výsledkům voleb obvinil "loutkovodiče" ze zahraničí, včetně České republiky. Jeho slova odmítla česká diplomacie.

Na 3000 protestujících bylo zatčeno, desítky lidí utrpěly zranění. Lidskoprávní organizace Vjasna uvedla, že jeden člověk zemřel, což úřady popřely.

V Evropské unii kvůli vývoji velmi pravděpodobně začne debata o sankcích vůči Minsku a představitelům Lukašenkova režimu.

Prezident dnes po protestech, které se v zemi táhly do noci, ukázal na údajné "linie" vedoucí k organizátorům z Česka, Polska a Británie. Právě odtud byly podle něj telefonicky podněcované demonstrace, které běloruské bezpečnostní síly rozehnaly.

S gratulací Lukašenkovi si pospíšili vůdci některých bývalých sovětských republik, včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, a také čínský prezident Si Ťin-pching. Z metropolí Evropské unie, mezi jinými i z Prahy, však zazněly toliko odsuzující reakce na brutální zásahy proti demonstrantům, pochybnosti nad regulérností voleb i výzvy k "přesnému spočítání hlasů".

Lukašenko podle tvrzení volební komise získal 80,23 procenta hlasů a hlavní opoziční kandidátka Cichanouská jen 9,9 procenta. Podle médií ale komise v řadě místních volebních středisek po sečtení hlasů informovaly, že u nich výrazně vyhrála opoziční kandidátka.

Sedmatřicetiletá učitelka Cichanouská, která se rozhodla kandidovat místo svého manžela, vězněného opozičního blogera Sjarheje, dnes prohlásila, že se považuje za vítězku voleb, protože výsledky byly rozsáhle zfalšované. Její volební štáb požaduje přepočítání hlasů v problémových místech. Kromě toho chce opozice jednat s úřady o klidném předání moci a na dnešní večer svolala další celostátní protest.

Proti výsledku voleb v noci na dnešek na mnoha místech v Bělorusku protestovaly tisíce lidí, které tvrdě rozháněly zásahové oddíly OMON. Podle Vjasny zemřel nejméně jeden člověk, kterého srazila policejní dodávka odvážející zadržené. Ministerstvo vnitra zprávu později popřelo a uvedlo, že na 33 místech utrpělo zranění více než 50 civilistů a 39 policistů. V celé zemi bylo celkem zatčeno na 3000 lidí, kterým podle serveru tut.by mohou hrozit i tresty 15 až 20 let vězení.

Policie proti demonstrantům použila slzný plyn, zábleskové granáty, gumové projektily a vodní děla. Na internetu se objevily informace, že mezi prostředky nasazenými při rozhánění davů byly i české zásahové výbušky P1.

Agresivní postup běloruských bezpečnostních sil ostře odsoudili předseda Evropské rady Charles Michel a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která také Minsk vyzvala k zajištění přesného sečtení a zveřejnění výsledků.

S odsouzením "policejního násilí a brutálního policejního zásahu proti pokojným demonstrantům v Minsku" se mezi kritické hlasy čelných evropských politiků zařadil i český premiér Andrej Babiš. Podobný postoj dala najevo například i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Šéf polské vlády Mateusz Morawiecki navíc vyzval k mimořádnému summitu EU. O možných evropských sankcích se zmínil také německý ministr zahraničí Heiko Maas.