V Miláně se koná pohřeb bývalého italského premiéra Berlusconiho

Milán - V Miláně se dnes odpoledne uskuteční státní pohřeb bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, který zemřel v pondělí. V milánském dómě se obřadu zúčastní premiérka Giorgia Meloniová, prezident Sergio Mattarella i zahraniční politici. Před chrámem by pohřeb mohlo sledovat několik tisíc lidí. V Itálii byl na dnešek vyhlášen státní smutek.

Obřad začne v 15:00 SELČ. V chrámě se očekává maximálně 2000 lidí, včetně špiček italské politiky a příbuzných bývalého premiéra. Někteří lídři opozičních stran však ohlásili, že se nedostaví.

Ze zahraničí přijedou například maďarský premiér Viktor Orbán, katarský emír Tamim bin Chalífa Sání či irácký prezident Abdal Latíf Rašíd. Zúčastní se také řada ministrů zahraničí či Manfred Weber, šéf Evropské lidové strany, jejímž členem je Berlusconiho strana Vzhůru Itálie. Českou republiku bude zastupovat velvyslanec v Itálii Jan Kohout, sdělil ČTK Černínský palác.

Milánská radnice připraví před dómem prostory, odkud bude moci veřejnost sledovat průběh pohřbu. Do Milána se podle tisku chystají lidé z celé Itálie a před chrámem by jich mohlo být až 20.000. Pro příznivce pravicového politika to bude jediná možnost, jak se s Berlusconim veřejně rozloučit, jelikož rodina neuspořádala obvyklé vystavení rakve. Mnozí lidé v posledních dnech nosili květiny k vile v obci Arcore, kde Berlusconi bydlel, a vzpomínali tam na čtyřnásobného premiéra, který byl v posledních skoro 30 letech zásadní postavou italské politiky.