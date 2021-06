V Mikulčicích, jež zasáhlo tornádo, si část žáků přišla pro vysvědčení

Mikulčice (Hodonínsko) - V Mikulčicích na Hodonínsku zasažených ve čtvrtek bouří si dnes přišla část žáků do školy pro vysvědčení. Převzaly ho tři desítky žáků. Ředitel Michal Bešta ČTK řekl, že škola měla poškozenu střechu a okna, ale díky hasičům se ji podařilo rychle opravit.

Pro vysvědčení si přišla i Adriana Koutná s bratrem Tomášem, jejichž dům zasáhlo tornádo. Prospěla s vyznamenáním, ale známky nepovažuje nyní za důležité. ČTK řekla, že bouřka poškodila jejich dům i střechu, ale nemusejí ho zbourat. "Je to hrozné, co se stalo," uvedla dívka z deváté třídy, které spadl do pokoje komín. S rodinou vyvázla bez zranění, bratr Tomáš, žák sedmé třídy, se zranil až při odklízení následků a má ovázanou ruku.

Žáci převzali vysvědčení z rukou učitele Petra Hrubého. Před rozdáváním se s nimi rozloučil ředitel Bešta a popřál jim vše nejlepší do dalšího života. Žáci pak dostali třídní mikiny, po rozdávání si prohlédli fotky. Před odchodem domů se někteří přihlásili učiteli s tím, že půjdou stejně jako v předchozích dnech pomáhat odklízet následky škod. Učitel Hrubý řekl, že nyní známky nejsou tak podstatné, poděkoval všem, kteří pomáhají. Podle něj je situace těžká, protože spousta žáků a kolegů má poškozený dům.

Video: Předávání vysvědčení v Mikulčicích

30.06.2021, 12:08, autor: Lenka Horáková, zdroj: ČTK

Podle ředitele Bešty dopadla škola lépe než školka. "Měli jsme několik rozbitých oken a na střeše byly problémy, které jsme ale vyřešili díky rychlému zásahu hasičů. Bez nich bychom nemohli fungovat v celé obci," řekl Bešta.

Podle něj si první stupeň převezme vysvědčení až v září, v jeho třídách našli provizorní ubytování hasiči, kteří v obci pomáhají. Hůř než škola dopadla školka. "Jsou tam rozbitá okna, pohnula se střecha a bylo potřeba ji sundat," uvedl Bešta.

Bouřky s kroupami a tornádem o rychlosti přes 200 kilometrů za hodinu zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko ve čtvrtek večer. Poničily 1200 domů, z nichž přes stovku půjde k zemi. Živel si vyžádal šest životů. Ničil také auta a stromy.