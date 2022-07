V Mendelově domě lze vidět křtitelnici, z níž byl asi pokřtěn

Vražné (Novojičínsko) - Návštěvníci rodného domu zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela v Hynčicích, nynější části Vražného na Novojičínsku, si ode dneška mohou prohlédnout křtitelnici, z níž byl zdejší slavný rodák pravděpodobně pokřtěn. Obec ji nechala zrestaurovat a představila ji během oslav 200. výročí Mendelova narození. Starostka Vražného Gabriela Grzegorzová řekla ČTK, že křtitelnice bude v rodném domě do konce roku, pak se přesune do kostela.

"Byl provedený základní průzkum a křtitelnice je opravdu starší než Mendel. A vzhledem k tomu, že byla tenkrát jedinou křtitelnicí, která byla v kostele, tak je opravdu velmi vysoká pravděpodobnost, že z ní byl Mendel pokřtěn," řekla starostka.

Křtitelnice byla léta ve farní zahradě, kde sloužila k pěstování kytek. Myšlenka na její restaurování vznikla právě při přípravách oslav Mendelova výročí, když si místo prohlížel Jan Emil Biernat, ekonom starobrněnského augustiniánského opatství, kde býval Mendel opatem. "Jsem z Polska, do České republiky jsem přijel před sedmi lety a byl jsem překvapen, že na Mendela málokdo vzpomíná, pro většinu byl úplně neznámý. Říkal jsem, s tím musíme něco udělat. Je to obrovská, úžasná osobnost, myslím, že se od ní můžeme hodně učit," řekl Biernat.

Z křtitelnice se zachovalo několik částí, ale chyběl její středový díl. Ten zhotovil restaurátor Muzea Novojičínska Stanislav Kľúčik. Restaurování křtitelnice přišlo na necelých 200.000 korun, přičemž obec podpořil Moravskoslezský kraj.

Kľúčik řekl, že nejtěžším úkolem bylo najít správnou cestu, jak dílo doplnit, aby se zdůraznila jeho autenticita. "Při práci na křtitelnici jsem si zavzpomínal na období, kdy jsem byl malý a aktivně jsem ministroval. Viděl jsem nespočet křtů. Spojit si zachované fragmenty křtitelnice s osobou Mendela bylo příjemné. Je fajn, když člověk zachová něco do budoucna," řekl restaurátor.

Součástí dnešní hlavní části oslav ve Vražném jsou hudební vystoupení, ohňostroj, atrakce pro děti, ale také degustace Mendelova oblíbeného jídla, husy na hruškách. "Příběh se vztahuje k hrušním, které se tady v oblasti pěstovaly. Hospodyňky pekly svatomartinskou husu na těchto sušených hruškách, ony měly takovou trpčí chuť, takže omáčka potom byla k huse výborná. Ví se, že to Mendel měl rád, je to v dopisech, které psal. Dokonce pak už když působil v Brně, žádal své synovce, aby mu poslali rouby těchto starých odrůd," řekla Grzegorzová.

Muzeum Novojičínska připravilo na dnešní den řadu workshopů, jejichž účastníci si mohou například vyrobit linoryt nebo omalovat sádrový odlitek, promítání animovaného filmu Mendel a tajemství hrášku či divadélko. Pro děti je v rodném domě připravena i pátrací hra.

"Ve všech budovách jsou skryté hádanky. Děti se musí vydat hledat místa označená speciální značkou, tam najdou úkol, hádanku, kterou musí vyluštit. Výsledky zapisují na kartu, a pokud všechny hádanky správně vyluští, vyjde jim tajenka," řekla produkční muzea Kateřina Pelcová.

Muzeum dnes organizuje i prohlídky domu s odborným komentářem zaměřeným na Mendelovo dětství. "Jsou tam informace o statku, o stravování, tradicích, jaké rodina patrně dodržovala, jak uchovávali potraviny, co pěstovali, do jaké míry se děti zapojovaly do zemědělských prací, jaké množství času bylo vyčleněno pro vzdělávání i kde se malý Johan chodil vzdělávat," řekla Pelcová.

Vražné připravuje obnovu expozice o Mendelovi, na kterou se snaží sehnat peníze, protože ze svého rozpočtu to sama obec neutáhne. "Projektová dokumentace na obnovu expozice je dokončena, teď čekáme na stavební povolení. Už nám zbývá jenom sehnat necelých 20 milionů korun, abychom ji mohli zrealizovat," řekla starostka. Obec se snaží získat dotace. I proto usiluje o povýšení Mendelova rodného domu z kulturní památky na národní kulturní památku. Pro tyto památky totiž zřejmě bude vypsán dotační program ministerstva pro místní rozvoj.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) řekla, že žádost o vyhlášení domu na národní kulturní památku už ministerstvu poslaly obec, zemědělské muzeum i další instituce. Právě kvůli snaze o získání dotací je ale podle ní letos přetlak takových žádostí.

"Mendel je osobností, která je na světové úrovni velmi známá, velmi ctěná. Jeho objevy se hodnotí jako objevy, které jsou skoro významnější než objevy Darwina. U nás v České republice se o něm dlouho nehovořilo, zejména za doby minulého režimu nebyl tento vědec a významný génius žádným způsobem přiblížen veřejnosti a jsem moc ráda, že teď u příležitosti výročí jeho narození se podařilo prolomit tuhle bariéru," řekla Seitlová.

Gregor Johann Mendel se narodil ve slezských Hynčicích 22. července 1822. Do dějin se zapsal jako zakladatel nauky o dědičnosti. Mendel se zabýval také křížením včel a meteorologií, byl opatem kláštera ve Starém Brně. Zemřel 6. ledna 1884. Výročí jeho narození se slaví i v Brně.