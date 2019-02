Praha - V mase z problematických polských jatek nebyla v ČR zjištěna zdraví nebezpečná salmonela. Následné kontroly Státní veterinární správy (SVS) ale odhalily, že některé pražské restaurace vydávají polské maso za české. Prověrky provádí i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která zatím potíže s původem masa nezjistila. Kontroly jsou reakcí na kauzu prodeje polského hovězího z mrtvých či nemocných zvířat. Polské maso nabízí v Česku i část obchodních řetězců, které však tvrdí, že maso nepochází z problematických jatek.

Tajně natočená reportáž polské televize TVN24 koncem ledna ukázala, že v masokombinátu v Mazovském vojvodství byl porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské úřady vylučují, že by bylo ohroženo zdraví lidí. Do Česka bylo z těchto jatek vyvezeno asi 300 kilogramů hovězího a k lidem, či do restaurací se dostalo 137 kilogramů. Maso z problematických jatek prověřila SVS, podle které vyhovělo smyslovému hodnocení a neobsahovalo zbytky léčiv. Podle dnešních informací SVS v mase nebyly ani bakterie způsobující akutní průjmové onemocnění salmonelóza.

Od počátku aféry SVS a SZPI v Česku kontrolují maso v restauracích, prodejnách, skladech i na silnicích v autech, která maso převážejí. Ministerstvo zemědělství dnes oznámilo, že ve více restauracích byly odhaleny chyby, kdy bylo polské maso označováno za české. "Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože maso v originálním balení mělo na etiketách jasně vyznačený původ, a to Polsko," sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

SZPI zatím při kontrolách vytipovaných pražských restaurací nezjistila žádné pochybení ve vztahu k původu masa, ani nenašla žádné maso neznámého původu, řekl ČTK mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Prověrky budou pokračovat.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v úterý řekl, že některé pražské luxusní restaurace nabízejí polské maso, ale vydávají ho za argentinské. Podle ministerstva tyto informace Toman dostal od dozorových orgánů. Odpoledne pak na dotaz, které podniky chybovaly, jmenoval ministr restauraci U Moťáka v pražském Karlíně, kde se podle veterinářů našlo 31 kilogramů masa neznámého původu. Hovězího masa byla asi třetina, ale není jasné, zda bylo z problematických polských jatek. Podnik se cítí podle svého jednatele Romana Motovského vyjádřením ministra poškozen.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka Tomanova slova poškozují celý český trh restaurací. "Je velmi nešťastné, možná i skandální, když se člen vlády vyjádří ve smyslu, že restaurace podvádějí tím, že zaměňují vůbec produkty - jakékoliv, natož zdravotně závadné," řekl.

Ministr Toman také vyzval, aby lidé dávali přednost českému masu. Polské maso a masné výrobky nabízí v Česku i část obchodních řetězců. Na dotaz ČTK dnes uvedly, že maso není z problematických jatek nebo z Mazovské oblasti. Například Lidl odebírá od polských výrobců jen tatarský biftek a některé uzeniny. "Ve všech případech se však jedná o velké dodavatele s vlastními jatky či prověřenými dodavateli surovin. Aktuální kauza se jich netýká," uvedla za řetězec Zuzana Holá. Mluvčí Kauflandu Renata Maierl ČTK sdělila, že žádný z dodavatelů řetězce nepochází z problematické Mazovské oblasti. Mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček uvedl, že zmíněná polská jatka nedodávají řetězci žádné čerstvé produkty.

Penny Market, Globus a Billa nebo Rohlík.cz uvedly, že mají hovězí maso pouze z českých chovů. Firma Ahold, která provozuje řetězec Albert, pak sdělila, že nyní žádné maso polského původu nedováží.