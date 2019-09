V Luhačovicích vyhlásí vítěze soutěže Vesnice roku

Luhačovice (Zlínsko) - V Luhačovicích na Zlínsku dnes odpoledne vyhlásí organizátoři výsledky celostátní soutěže Vesnice roku 2019. Tradičně budou oznámeny na přehlídce Jarmark venkova, při které se divákům představí jednotliví finalisté. Do 25. ročníku soutěže se přihlásilo 206 obcí z celé republiky, do finále postoupilo 13 krajských vítězů. V porovnání s loňskem se do klání zapojilo o 22 obcí méně.

Loni získalo titul Dolní Němčí ze Zlínského kraje. Na druhém místě skončil Šumvald z Olomouckého kraje a na třetím Nový Kostel z Karlovarského kraje. U soutěžících obcí hodnotí komise například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií nebo péči o veřejná prostranství a zeleň.

Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole letos získaly Čejetice ze Strakonicka v Jihočeském kraji, Morkůvky z Břeclavska v Jihomoravském, Hazlov z Chebska v Karlovarském, Nový Hrádek z Náchodska v Královéhradeckém, Svojkov z Českolipska v Libereckém, Otice z Opavska v Moravskoslezském, Bělotín z Přerovska v Olomouckém, Lozice z Chrudimska v Pardubickém, Pačejov z Klatovska v Plzeňském, Libovice z Kladenska ve Středočeském, Lipová z Děčínska v Ústeckém, Sobíňov z Havlíčkobrodska na Vysočině a Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském kraji.

Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2019 získá finanční odměnu formou dotace od ministerstva pro místní rozvoj 2,6 milionu korun a osobní automobil. Cílem akce je, vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.