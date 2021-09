V Lucerně začne série posledních koncertů Spirituál kvintetu

Praha - V pražské Lucerně odehraje dnes večer skupina Spirituál kvintet první ze 13 koncertů, jimiž se rozloučí se svou šedesátiletou uměleckou kariérou. Fanoušci uslyší nejslavnější písně, které se více než půl století ozývaly na téměř 10.000 koncertů této legendární skupiny. Konec koncertování oznámila kapela předloni na jaře. Kvůli koronavirové epidemii se ale její loučení s veřejností protáhlo až do letošního podzimu.

Spirituál kvintet otevřel na počátku 60. let minulého století éru československého folku. Proslavily ho ale hlavně protestsongy v čele se skladbou We Shall Overcome - v Česku známou s textem Ivo Fischera jako Jednou budem dá. Dodnes patří k nejznámějším písničkám Spirituál kvintetu.

V repertoáru má skupina i další známé protestsongy jako Až se k nám právo vrátí nebo Za svou pravdou stát, její záběr je ale mnohem širší. Zpívá spirituály, gospely i vlastní tvorbu. Kapela nahrála také moravské lidové písně nebo renesanční písně.

Spirituál kvintet vznikl v roce 1960 jako mužské kvarteto. U jeho zrodu stál hudebník Jiří Tichota, basista Ivo Mach, tenor Miroslav Keller a baryton Miloslav Kastelovič. Kapelou postupně prošla řada interpretů. Byli mezi nimi i někteří známí muzikanti, od Karla Zicha přes bratry Nedvědovy až po Irenu Budweiserovou. Z původní sestavy Spirituál kvintetu žije pouze Tichota, který s kapelou vystupuje spolu se svou manželkou Zdenkou.

Skupina, po roce 1986 zprofesionalizovaná, měla koncerty vyprodané už za komunistického režimu. V té době ale zároveň bojovala se zákazy.

V listopadu 1989 zpíval Spirituál kvintet z balkonu pražského Melantrichu, o rok později si, opět na Václavském náměstí, mezi členy skupiny na pódiu zazpívali dva prezidenti, George Bush starší a Václav Havel. Kapela hrála také pro prezidenta Billa Clintona a první dámy USA a ČR.

V roce 2012 obdržela Diamantovou desku za 1,2 milionu prodaných nosičů. Po 60 sezonách zastavil plně koncertně vytížený Spirituál kvintet až covid-19. Zemřel také druhý nejstarší člen skupiny Dušan Vančura.

Kapela oznámila konec koncertování už v roce 2019, když vstupovala do své 60. sezony. Z rozlučkových 14 koncertů ale stihla odehrát jen jeden loni v březnu, pak se celá série několikrát přesouvala kvůli opatřením proti šíření koronaviru.