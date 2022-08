V Lošanech na rodném statku Josefa Mašína otevřeli Památník tří odbojů

Lošany (Kolínsko) - V Lošanech na Kolínsku na místě rodného statku protinacistického odbojáře Josefa Mašína otevřeli Památník tří odbojů. Spolek Mašínův statek - památník tří odbojů budoval památník zhruba tři roky z veřejné sbírky. Slavnostního otevření v den 126. výročí Mašínova narození se účastnil premiér Petr Fiala (ODS) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), přihlíželo mu odhadem 300 lidí. Podle Mašínovy dcery Zdeny Mašínové není místo pouze rodinnou záležitostí, ale bude svědectvím o československých dějinách budoucím generacím.

"Slova jsou málo, abych vyjádřila svůj obrovský vděk všem, co s tím pomohli. Udělali velký kus práce pro další generace," řekla Mašínová. Rod Mašínů je podle ní historií Československé republiky. "Jsem vděčná, že jsem mohla z posledních sil na konci svého života tuto historii uzavřít," doplnila. Moderátor akce Jakub Železný ji na úvod přivítal "Vítejte doma".

Na slavnostním otevření zazněla po proslovech politiků a zástupců spolku státní hymna, kterou doplnil jeden z účastníků slavnostního otevření spontánně slovenskou slokou.

Premiér ve svém proslovu citoval pasáž z dopisu, který poslal Mašín z vězení své rodině a zmínil nelidskost totalitních režimů, kterou si i prostřednictvím památníku můžeme připomínat. "Nacisté i komunisté nebojovali pouze proti svým protivníkům, ale mstili se i na jejich dětech, na příbuzných, na přátelích," řekl premiér. Ocenil, že památník vznikl z iniciativy nezávislých lidí a byl financován z veřejné sbírky.

Předseda Senátu zmínil, že památník je hrůznou připomínkou našich dějin. "Když jsem si statek procházel, měl jsem chvílemi deprese, nemohl jsem pochopit, jak můžou lidi ničit v sobě to, co je v nich nejlepší, touhu po svobodě, moudrost, touhu po spravedlnosti, odvahu," řekl Vystrčil. Snášet pro svobodu a demokracii bolest je podle něj poselství dalším generacím. "Musíme dělat všechno pro to, aby jednou nebyl potřeba čtvrtý odboj," doplnil.

Veřejnosti se dnes otevřel Mašínův rodný dům, pietní zahrada a část hospodářské budovy s expozicí o odboji za první světové války a o protinacistickém a protikomunistickém odboji. Prohlídkám budou otevřeny tři místnosti stavení. V první místnosti je recepce, ve druhé velkoplošná projekce, třetí představuje historii tří odbojů, rodu Mašínů i statku. V první místnosti rodného domu je i text motáku, který psal Mašín těsně před popravou v červnu 1942 na rozloučenou svým dětem a ženě. V historické expozici je například k vidění hvězda na vlajce, kterou byla 24. srpna 2011 pokryta rakev Ctirada Mašína na pohřbu v Clevelandu. Zapůjčil ji Vojenský historický ústav.

Před dvěma lety zasadila Zdena Mašínová v části památníku moruši. Strom symbolicky roste uprostřed domu beze střechy. "Je to takový bytelný památník, moruše zde symbolizuje, že život jde dál, že to všechno, co Mašínovi udělali, nepřišlo vniveč," řekl za spolek Jiří Klepsa.

Památník bude provozovat Regionální muzeum v Kolíně, které zřizuje Středočeský kraj. "Pro muzeum je to zajímavá příležitost jak prezentovat dějiny 20. století, žádnou takovou expozici zatím nemáme," řekl ředitel muzea Vladimír Rišlink. Lidem bude od jara do podzimu otevřeno šest dní v týdnu, v zimních měsících třikrát týdně.

V 50. letech rodině statek zabavili komunisté, Mašínovy děti ho zpět dostaly v roce 2018. Zdena Mašínová, sestra protikomunistických odbojářů Josefa a Ctirada Mašínových, statek letos na jaře převedla na spolek. Vznik památníku se hradil ze sbírky, v níž se dosud vybralo téměř devět milionů korun. Téměř třetinu darovala Zdena Mašínová. Podle Petra Blažka sbírka dál pokračuje, v areálu se do budoucna počítá například s areálem pro pořádání letních škol.

Podplukovník Josef Mašín je legendární postavou československého odboje za druhé světové války. Spolu s Václavem Morávkem a Josefem Balabánem tvořil slavnou zpravodajsko-sabotážní skupinu Tři králové, po které šly v protektorátu tisíce policistů v čele s gestapem. Na starost měl rodák z Lošan u Kolína zejména sabotážní činnost a zásobování odboje zbraněmi. V roce 1941 byl zatčen gestapem a před 80 lety, 30. června 1942, ho Němci popravili.