V Los Angeles ve věku 95 let zemřel spolutvůrce legendárních komiksových hrdinů Stan Lee (na archivním snímku), autor slavných postav Spider-Man, Iron Man či Hulk. ČTK/AP/REED SAXON

Los Angeles - V Los Angeles dnes ve věku 95 let zemřel spolutvůrce legendárních amerických komiksových hrdinů Stan Lee, z jehož dílny vzešly postavy jako Spider-Man, Iron Man či Hulk. Oznámil to server TMZ. Editor, spisovatel, vydavatel a filmový producent byl šéfem společnosti Marvel Comics a úzce spolupracoval s další legendou oboru Stevem Ditkem, který zemřel ve věku 90 let letos v červenci.

Svou společnost, kterou založil počátkem 60. let minulého století, změnil Lee ze skromného podniku na největší komiksové vydavatelství na světě. V roce 2009 odkoupila společnost Marvel Entertainment firma Walt Disney za čtyři miliardy dolarů. "Lidé stavějí mosty a věnují se lékařskému výzkumu, a já vytvářím příběhy vymyšlených lidí, kteří se chovají bláznivě. Ale uvědomil jsem si, že ani zábavu nelze snadno pominout," řekl Lee v roce 2014 listu Chicago Tribune.

Agentura AP dnes označila Leeho za komiksového génia a architekta soudobého komiksu. Ve své tvorbě, před půlstoletím revoluční, vytvořil postavy přístupné mladým lidem podobou i slovníkem. Jeho komiksy se nevyhýbaly satiře, science fiction ani filozofii. Mnohé z nich si vydobyly světovou proslulost a staly se komiksovou klasikou. Leeho komiksoví hrdinové byli předlohou filmových a televizních projektů.

Lee, původním jménem Stanley Martin Lieber, vyrůstal jako potomek rumunských emigrantů na rodném Manhattanu ve skromných poměrech. Začínal jako příležitostný herec a autor nekrologů. První pracovní příležitost v oboru dostal v roce 1939, kdy u firmy Timely Comics pracoval za osm dolarů týdně jako poslíček.