V Londýně vrcholí přípravy na královnin pohřeb, dlouhá fronta k rakvi se uzavírá

Londýn - Lidé, kteří chtěli projít kolem rakve britské královny Alžběty II., měli dnes poslední šanci zařadit se do dlouhé fronty vedoucí do Westminsterského paláce v centru Londýna. Ti, kdo tak v posledních hodinách učinili, v rozhovorech s ČTK popisovali přátelskou atmosféru, která v několikakilometrovém zástupu panovala, a líčili, že chtěli být součástí "historické události". V hlavním městě Británie mezitím vrcholily přípravy královského pohřbu, na který zamířili státníci z celého světa.

V centru Londýna probíhalo tento týden "hloubkové čištění" vybraných míst, úřady připravují v Hyde Parku areál s velkoplošnou obrazovkou a v ulicích je nespočet policistů, dobrovolníků a dalších pořadatelů dohlížejících na pořádek. Některé ulice jsou uzavřené pro auta a autobusové i jiné linky fungují v upraveném režimu. Cestující v metru a na železničních stanicích jsou už několik dní varováni, že se očekává extrémní vytíženost hromadné dopravy, dnes dopoledne byl ovšem provoz metra bezproblémový.

Epicentrem dění spojeného s pohřbem je vládní čtvrť Westminster, obzvláště křižovatka u věže Big Ben a Westminsterského opatství, kde se dopoledne pod dozorem desítek policistů mísily proudy lidí z různých směrů. Jeden tvořili lidé, kteří vycházeli z areálu britského parlamentu, kde je od středy do pondělního rána vystavena rakev s tělem nejdéle sloužící panovnice v britských dějinách.

"Ano, brečela jsem," řekla Clare z jihovýchodu Anglie o okamžiku, kdy stanula před rakví. Popsala, že přitom držela v ruce zásnubní prsten své matky, která zemřela loni. Zároveň hovořila o přátelské atmosféře, kterou zažila během zhruba 12 hodin ve frontě. "Potkali jsme Američany, potkali jsme lidi z celého světa, kteří přiletěli, aby se rozloučili," řekla.

Do fronty se vstupuje přes park Southwark ležící o několik kilometrů dál na východ, kde lidé dostanou speciální pásky, které jsou pak podél trasy kontrolovány. I dnes ráno tudy proudily davy návštěvníků: seniorů, mladších lidí i rodičů s dětmi, často s taškami či batohy s jídlem a pitím. "Nejsme si úplně jisté, proč přicházíme... monarchii zas tolik neprožíváme," řekla jedna žena, která přišla s dcerou. Dodala, že cítila potřebu přijít, protože si nyní po smrti Alžběty II. uvědomuje, "že vlastně byla velkou součástí mého života".

Na břehu Temže kolem Londýnského oka, největšího vyhlídkového kola v Evropě, pak popocházeli kupředu lidé, kteří ve frontě strávili celou noc. Mnozí si v kelímcích nesli kávu nebo byli zabalení do dek, za příjemného slunečného počasí se však nálada zdála být dobrá.

"Byla to dlouhá noc, to vám řeknu," smál se Nick, který dorazil z města Bath s partnerkou Angelou. Zkušenost však hodnotil pozitivně a ujišťoval, že mnohahodinové čekání "je to nejmenší, co můžeme udělat" jako výraz vděčnosti zesnulé královně. Také se svěřil, že 33 let sloužil u královského námořnictva a že si na cestu k rakvi panovnice přinesl vojenské medaile. "Nevím, jestli si je mám nasadit, možná to udělám," uvažoval o chvíli, až bude ve Westminsterském paláci.

Další lidé hovořili o tom, že chtěli být součástí historie, byť událost zároveň brali s humorem. "Je to naprosto šílené, ale je to velmi britské, stát ve frontě," tvrdila mladá žena jménem Shaila. "Milujeme fronty," poznamenal s úsměvem její partner Andy. "Moji rodiče a také prarodiče nás vychovávali, abychom se o monarchii zajímali... byla velkou součástí mého dospívání a královnu jsem opravdu respektoval," vysvětlil, proč pro něj bylo důležité přijít se s Alžbětou II. rozloučit.

Poslední zástupci veřejnosti budou kolem rakve vystavené v parlamentu procházet v pondělí v brzkých ranních hodinách a vláda dnes před polednem vzhledem k délce fronty vyzvala lidi, aby se do ní už nevydávali. Mezitím do Londýna přilétají státníci z celého světa včetně amerického prezidenta Joea Bidena, který dorazil v noci na dnešek. Dnes odpoledne přiletěl také český premiér Petr Fiala.

Přípravy královnina pohřbu sleduje, byť spíše zpovzdálí, také česká rodačka Natalie Martínková, která pracuje jako stavební inženýrka ve firmě se sídlem ve Westminsteru. V okolí jejího pracoviště prý byly v posledních dnech uzavřené všechny parky a ve středu, kdy se tam přesouvala královnina rakev, byli do oblasti pouštěni jen lidé s dokladem o tom, že tam pracují.

ČTK popsala, že i jeden z jejích kolegů se vydal do fronty vedoucí do Westminsterského paláce, ona sama však silný vztah ke královské rodině nemá, byť v Británii žije od dětství. "Pro mě jsou trochu jako celebrity. Samozřejmě cítím empatii k rodině královny a ke všem, kteří se s ní cítí nějakým způsobem spjatí, nicméně pro mě je cizí a osobně bych na rakev královny v tak dlouhé frontě nečekala," uvedla.