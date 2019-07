V lodi katedrály v Rochesteru je na léto minigolfové hřiště

Rochester (Británie) - Britská anglikánská církev přišla s velmi netradičním nápadem, jak do chrámů přilákat mladší lidi a nechala uvnitř starobylého chrámu v Rochesteru instalovat minigolfové hřiště. V lodi stavby z 11. století se tak mohou návštěvníci s holemi procházet mezi devíti jamkami a dobře se bavit, odpůrci dočasného projektu ale církev kritizují za nevkus a podbízivost. Napsala o tom britská média.

Hřiště uvnitř chrámu bude otevřené zdarma po celý srpen. Církevní představitelé zároveň zdůraznili, že ve svatostánku se budou dál konat bohoslužby a že uvnitř bude vyhrazeno tiché místo pro modlitbu.

Hlavním tématem minigolfového hřiště jsou mosty, protože míčky se do jamek musejí dostat přes repliky některých známých stojících mostů. Církev to vysvětluje i jako metaforu: podle ní je třeba stavět mosty mezi lidmi. A to prý lze udělat i společnou hrou. Některé věřící ale projekt přesto nepřesvědčil a mají za to, že hřiště nemá v chrámu co dělat.

Server BBC například citoval biskupa anglikánské episkopální církve Gavina Ashendena, podle kterého jde o krok vedle. "Obávám se, že je to opravdu závažná chyba, která možná vznikla ze zoufalství. Myšlenka, že lidé jsou tak triviální, že je lze podvodem přivést k hledání Boha při zábavě na golfovém hřišti, je skutečně obrovský omyl," řekl.

Kanovník rochesterské katedrály Matthew Rushton to ale vidí přesně opačně. "Katedrály jsou natolik sebejisté, že mohou přijít s novinkami a projekty jako je tenhle, aby lidem řekly něco o víře v Ježíše, a o to nakonec jde," tvrdí hodnostář, který se odvolává i arcibiskupa z Canterbury. Ten řekl, že katedrály jsou místem, kde se lidé nemají nudit, ale mohou se bavit.

Arcibiskupova slova si vzaly k srdci i některé další britské historické chrámy - například katedrála v Norwichi umožní už příští měsíc návštěvníkům sjet z obří skluzavky a katedrála v Chesteru nechala postavit model svatostánku ze 300.000 kostiček lega.