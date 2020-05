V lize basketbalistů nebyl udělen mistrovský titul

Praha - V první lize basketbalistů, která byla předčasně ukončena kvůli pandemii koronaviru, nebyl udělen mistrovský titul. Výbor České basketbalové federace na dnešním zasedání rozhodl také o tom, že z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil ani do ní nepostoupil.

Vyhlášeno bylo pouze umístění na prvních třech místech po základní části, kterou ovládl Nymburk před Opavou a Svitavami. Nymburští šestnáctinásobní šampioni vedli tabulku nejvyšší soutěže i po pěti kolech nadstavby, po kterých byla liga v polovině března ukončena. Mistra nemá samostatná česká liga poprvé v historii.

"Byly dva názory a debata byla poměrně dlouhá. Názory se lišily na metodiku, zda je dobré soutěže rozšiřovat nebo nerozšiřovat. Nakonec zvítězila varianta, že by měly být zachovány systémy soutěží jako v letošním roce a zaměřit se na rozvoj soutěží," uvedl v tiskové zprávě generální sekretář ČBF Michal Konečný.

"Titul mistra v Kooperativa NBL nebyl udělen, byl udělen titul 'vítěz po základní části'," přidal předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč. "Znamená to, že první je Nymburk, druhá Opava a třetí Svitavy. Nikdo nepostupuje, ale nikdo ani nesestupuje. Baráž se hrát nebude," dodal.

Ukončeny byly také všechny ostatní soutěže a ani v nich nebyly uděleny mistrovské tituly. Výjimkou je pouze nejvyšší soutěž žen, ve které byl krátce po březnovém ukončení přidělen titul suverénnímu USK. Pro pražský celek šlo o desátý úspěch za sebou a celkově čtrnáctým triumfem v samostatné české lize vyrovnal rekord Žabin Brno.

Nymburk naopak přišel o šanci ovládnout českou ligu posedmnácté za sebou. "Může nás to mrzet, ale je to logické vzhledem k tomu, jak se to vyřešilo v nižších soutěžích. Podstatné je, že sezona je zkažená a titul na papíře by to nezměnil," řekl generální ředitel středočeského celku Rudolf Šimeček.