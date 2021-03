V Litvínově končí čtveřice hokejistů včetně elitního beka Ščotky

Litvínov (Mostecko) - V hokejovém Litvínově končí čtveřice hráčů v čele s elitním obráncem Janem Ščotkou. Vedení extraligového klubu dnes zveřejnilo, že vedle Ščotky nebudou pokračovat ani další bek Patrick Kudla a útočníci Martin Hanzl se Samsonem Mahbodem.

Nejcitelnějším odchodem je ztráta Ščotky. Čtyřiadvacetiletý hráč byl nejproduktivnějším obráncem mužstva a Severočeši měli velký zájem o jeho setrvání, Ščotka však míří do zahraničí. "My jsme dělali maximum pro to, abychom Honzu udrželi. Dohrával u nás tříletou smlouvu a už na podzim jsme mu nabízeli její prodloužení a navýšení. Od začátku jsme ale věděli, že jeho cílem je posunout se ven," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek na dnešní on-line tiskové konferenci s tím, že kdyby Ščotka nemířil do zahraničí, pokračoval by v Litvínově.

"Už v létě ale bylo vidět, že si za tím jde. Nastartoval se a na každém tréninku, v každém zápase bylo vidět, že si jde za svým cílem. Bylo vidět jeho obrovské zaujetí," ocenil Hynek výkony obránce, který nasbíral v základní části 24 bodů. "Bude strašně těžké jej nahradit a přivést beka nebo beky podobných kvalit. Pro klub je ale dobrá vizitka, že se za sezonu dokázal posunout a získat zahraniční angažmá, Pak to třeba jinak vnímají i agenti, kteří si třeba řeknou, že se zde něco změnilo," podotkl Hynek, podle nějž nepatřil v minulosti Litvínov mezi nejzajímavější destinace v extralize.

Pevnou součástí sestavy byl i Hanzl, který se ale s klubem nedohodl na podmínkách další spolupráce. "Martin od nás dostal nabídku a opakovaně jsme to řešili s agentem, ale nedokázali jsme se potkat. Naše představy se rozcházely o hodně peněz," uvedl Hynek na adresu sedmadvacetiletého útočníka, který hrál v Litvínově pět let.

Ze současného kádru, který obsadil v základní části 11. místo a v předkole play off poté prohrál s Hradcem Králové 0:3 na zápasy, jsou bez smluv i útočníci Viktor Hübl, František Lukeš, Richard Jarůšek, Jakub Petružálek nebo Lukáš Žejdl. S většinou z nich Verva jedná a má zájem o jejich setrvání v týmu.