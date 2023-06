V Litvínově havaroval autobus, jeden člověk je zraněn vážně, další lehce

Litvínov (Mostecko) - V Janově, místní části Litvínova na Mostecku, dnes odpoledne havaroval autobus. Vážně zraněného malého chlapce převezl vrtulník do ústeckého traumacentra, dalších sedm lidí s lehkým zraněním převezly sanitky do mostecké nemocnice. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Policie na twitteru informovala, že se nehoda stala v Podkrušnohorské ulici. "Autobus sjel z dosud nezjištěných příčin do příkopu," řekla ČTK mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Mluvčí hasičů Lukáš Faják uvedl, že autobusem jelo 15 lidí. Komunikace je v obou směrech uzavřená. Na webu policie je předpoklad obnovení provozu ve 20:40.