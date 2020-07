V Litomyšli začal 62. ročník festivalu Smetanova Litomyšl

Litomyšl (Svitavsko) - Ve Smetanově domě v Litomyšli dnes začal 62. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Zahajovací koncert byl výběrem z díla českého skladatele, jehož jméno přehlídka nese. Před diváky vystoupil například Pavel Haas Quartet, klavíristé Ivo Kahánek a Jan Simon, sopranistka Kateřina Kněžíková, tenorista Pavel Černoch a barytonista Adam Plachetka, který na úvod zazpíval českou státní hymnu.

Fotogalerie

Pořadatelé museli program kvůli opatřením proti šíření koronaviru přepracovat, uskuteční se zejména komorní představení. Připraveno je 35 pořadů pro více než 11.000 posluchačů. Od 1. července již žádná omezení neplatí, organizátoři ale doporučili divákům, aby používali roušky alespoň při vstupu do hlediště a při odchodu, v malých prostorách, kde není snadné udržet bezpečné rozestupy, a také v uzavřených sálech. Pokud by se někdo před návštěvou představení necítil dobře, neměl by riskovat šíření nákazy a bude mu vráceno vstupné.

Místo operních představení a velkých orchestrálních koncertů pro zámecké nádvoří s tisícovkou diváků je program sestaven převážně z komorních koncertů. Neplatí to však například pro koncert souboru Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 v piaristickém chrámu Nalezení svatého Kříže. Vystoupení se uskuteční k poctě stavitele tohoto chrámu, italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho, který zemřel před 300 lety v Litomyšli.

Vedle tvorby Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka zazní na festivalu například Terezínské requiem Sylvie Bodorové, ve světové premiéře cyklus Jiřího Gemrota pro smíšený sbor No Promises a v novodobé premiéře Credo Jana Dismase Zelenky. Uvedení 7. symfonie A dur připomene 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, návštěvníci si mohou poslechnout i tvorbu Johanna Sebastiana Bacha.

Přehlídka potrvá do 12. července. Její součástí jsou také odpolední a večerní koncerty různých žánrů na doprovodné scéně v Klášterních zahradách.