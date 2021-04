V Lisabonu se chystá ME v judu, Češi budou sledovat hlavně neděli

Lisabon/Praha - V Lisabonu se chystá mistrovství Evropy v judu. Pro českého fanouška bude nejatraktivnější nedělní program, ve kterém nastoupí olympijský šampion Lukáš Krpálek a bronzový medailista z nedávného Grand Slamu v Antalyi David Klammert. Celkem by se mělo v Portugalsku představit šest českých reprezentantů, po dvou každý den.

V pátek nastoupí jediná žena v české výpravě Věra Zemanová, kterou čekají duely v kategorii do 57 kilogramů. V mužské šedesátce se představí David Pulkrábek, který se dlouho potýkal s následky covidu, ale v poslední době se podle reprezentačního šéftrenéra Petra Laciny mohl hodně věnovat technice, z čehož by mohl těžit.

Sobotní program bude patřit Jaromíru Musilovi a Adamu Kopeckému, kteří na konci února získali bronz v kategorii do 81 kilogramů na turnaji European Open v Praze. "Musil po skvělém výkonu v Praze onemocněl covidem, ale už je tři týdny v přípravě bez omezení," řekl novinářům Lacina. Další zkušenosti mezi dospělými nasbírá teprve osmnáctiletý Kopecký, který na ME debutoval v listopadu v Praze. "Vybojoval vítězné utkání na Grand Slamu v Antalyi. Je v dobré pohodě a uvidíme, jak se popere s touto další výzvou," řekl trenér.

Na zmíněném březnovém turnaji v Turecku se dařilo Klammertovi s Krpálkem, kteří vybojovali bronzové medaile. Sedmadvacetiletý Klammert procházel pavoukem kategorie do 90 kilogramů ve velkém stylu. "Dokázal v pěti vítězných utkáních sedmkrát skórovat. Dostane za úkol vzít si provázek, aby na tenhle výkon navázal," řekl Lacina. A výkon reprezentačního parťáka zaujal i českou jedničku Krpálka. "Do prvního kola dostal soupeře, se kterým se rozepral. Pak se soupeři ze špičky dominoval. Bylo něco nádhernýho ho vidět, jak ho můžeme vidět na tréninku, když všechny mlátí a dělá tam ty chvaty," řekl úřadující mistr světa v nejtěžší váhové kategorii.

Také on se v Antalyi dostal do pohody. Na evropskou medaili čeká tři roky od titulu v roce 2018. Při podzimním šampionátu v Praze se na něm podepsala malá zápasová praxe z turnajů i tréninkových kempů a protrápil se k pátému místu. Teď by na tom měl být mnohem lépe. Titul z Prahy nebude obhajovat Rus Tamerlan Bašajev, kterému Krpálek podlehl na Grand Slamu v Antalyi. Rusové na ME tentokrát poslali jen Inala Tasojeva, jenž získal v české metropoli stříbro. Chybět nebude ani Krpálkův přemožitel z duelu o bronz na posledním ME Guram Tušišvili z Gruzie.

Soutěžní program začne každý den v 11:00 SELČ, finálové bloky jsou naplánované od 17:00 SELČ.

Program českých judistů na ME:

pátek 16. dubna: David Pulkrábek (do 60 kg) a Věra Zemanová (do 57 kg), sobota 17. dubna: Adam Kopecký a Jaromír Musil (oba do 81 kg), neděle 18. dubna: David Klammert (do 90 kg) a Lukáš Krpálek (nad 100 kg).