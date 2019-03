Lipsko - V Lipsku byl ve středu večer slavnostně zahájen tradiční knižní veletrh. Jeho hlavním hostem je letos Česká republika, která na čtyřdenní knižní přehlídce uspořádá na 130 autorských čtení, debat i dalších akcí. Hlavní zemí známého veletrhu je Česko po 24 letech.

"Těší mě, že Česko 30 let poté, co se podařilo překonat rozdělení (Evropy), bude zastoupeno téměř 60 autorkami a autory a kolem 70 překlady a bude hlavním hostem veletrhu," řekla při zahájení v lipské koncertní síni pověřenkyně německé vlády pro kulturu Monika Grüttersová. "Je to pěkné zdůraznění česko-německého spojení," je přesvědčena.

Ocenila také, že řada českých autorů, kteří se v Lipsku představí, se nebojí psát o složitých tématech jako třeba o životě v diktaturách nedávných evropských dějin nebo odsunu sudetských Němců z Československa po druhé světové válce.

O významu literatury v těžkých obdobích Československé historie na slavnostním zahájení, které orámovala hudba Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, mluvil český ministr kultury Antonín Staněk. "Funkce, kterou sehrávala literatura v české společnosti v kontextu dějinných událostí, například v minulém století je neoddiskutovatelná," zdůraznil a připomněl její roli při utváření československé identity za první republiky nebo v době nacismu a komunistického režimu.

V posledních letech ale podle Staňka hlas české literatury nebyl slyšet tolik, jak by bylo třeba. Přesto si podle něj i nová česká literatura zaslouží pozornost.

Osobně se o ni na akci, kterou každoročně navštíví přes čtvrt milionu lidí, budou ucházet například Radka Denemarková, Bianca Bellová, Michal Ajvaz, Pavel Kohout, Kateřina Tučková, Iva Pekárková, Petra Soukupová, Jáchym Topol nebo Jaroslav Rudiš. Právě šestačtyřicetiletý Rudiš, který v Německu patří mezi nejznámější české autory, je se svou knihou Winterbergova poslední cesta (Winterbergs letzte Reise) jedním z pěti nominovaných prestižní na cenu veletrhu. Jestli ji získá, se dozví ve čtvrtek odpoledne.

První oceněnou se už dnes večer stala rusko-americká autorka Masha Gessenová, kterou veletrh cenou za evropské porozumění vyznamenal především za texty, v nichž se nebojí nekompromisně nastavit zrcadlo současným ruským elitám.

Než knižní přehlídka, na které je i letos přes 2500 vystavovatelů z desítek zemí, v neděli své brány uzavře, uskuteční se na ní a v celém Lipsku kolem 3400 autorských čtení, uměleckých vystoupení či debat, jejichž tématem letos bude například současný stav demokracie nebo nadcházející 30. výročí pádu železné opony.