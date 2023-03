V Libereckém kraji sněží, silničáři doporučují opatrnost hlavně v horách

Praha - V Libereckém kraji nasněžilo a stále se objevují sněhové přeháňky, silničáři na Liberecku uzavřeli kvůli sněhu od 08:00 pro kamiony nad šest tun silnici třetí třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Na nesolených silnicích nižších tříd v Krkonoších leží nový sníh. Silný vítr by na silnicích mohl tvořit sněhové jazyky.

Královéhradecký kraj

Na nesolených silnicích nižších tříd v Krkonoších leží nový sníh. Silný vítr by na silnicích mohl tvořit sněhové jazyky. Řidiči musejí být opatrní, uvedli dnes silničáři a meteorologové. Na hřebenech Krkonoš napadlo asi deset centimetrů sněhu. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly ráno po dešti mokré.

Teploty se na horách dnes ráno pohybovaly od minus dvou do plus jednoho stupně nad nulou, v nižších polohách kraje bylo od dvou do pěti stupňů. Obdobné teploty mají být i přes den.

Dnes by měl v Královéhradeckém kraji přecházet déšť postupně ve sněhové přeháňky na většině území. Vítr by mohl mít na horách rychlost až kolem 90 kilometrů v hodině. Večer by měl částečně slábnout.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji nasněžilo a stále se objevují sněhové přeháňky, silničáři na Liberecku uzavřeli kvůli sněhu od 08:00 pro kamiony nad šest tun silnici třetí třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. ČTK o tom informoval Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Silničáři doporučují na silnicích zvýšenou opatrnost. Hlavně ve vyšších polohách zůstává sníh na vozovkách ležet a mohou klouzat.

Frekventovaná komunikace třetí třídy vede chráněnou oblastí, v zimě tam silničáři nemohou solit a vozovka se ve stoupání uklouzává. Motoristé musí na Raspenavu po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. I tam ale byly podle policie hlášené problémy, ve stoupání u Dětřichova vázly ráno kamiony. Pozor by si měli dát řidič také na hlavním tahu I/10 na Harrachov, ale i na silnici I/9 na Rumburk nebo na I/13 na Práchni v Kamenickém Šenově.

V Libereckém kraji je dnes ráno většinou zataženo a teploty se pohybují jen kolem nuly, sněží nebo sněží s deštěm na většině území kraje. Podle meteorologů vydrží proměnlivá oblačnost většinou se sněhovými přeháňkami po celý den a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Přes den teploty dosáhnou maximálně pěti stupňů Celsia, na horách bude po celý den mrznout. Vítr může v nárazech přesahovat 50 kilometrů v hodině, na horách i přes 70 km/h.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. V celém regionu prší, například na Kladensku a Rakovnicku místy padá déšť se sněhem. Kvůli srážkám může být snížená dohlednost, vyplývá z informací krajské správy silnic a na webu Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz.

Dálnice jsou většinou mokré, sjízdné bez omezení, avšak řidiči by jízdu měli přizpůsobit mokré vozovce. Místy také fouká silný vítr.

Silnice nižších tříd především na Kladensku, Rakovnicku a také v okrese Praha-západ jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Kolínsku a Nymbursku je na některých úsecích mlhavo.