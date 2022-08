V Liberci zemřel muž, na kterého spadl při bouřce strom

Liberec - V Liberci poblíž fotbalového stadionu U Nisy zemřel dnes večer při bouřce muž, na kterého spadl strom. Byla s ním žena, která utrpěla středně těžké poranění. ČTK o tom informoval krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

"Stalo se to za stadionem u Nisy, jak je cyklostezka," uvedl Georgiev. Muž zemřel na místě. "Lékař jen konstatoval smrt," řekl. Zraněnou ženu záchranáři převezli na traumacentrum liberecké nemocnice. "Utrpěla středně těžké poranění. Byla při vědomí, s posádkou komunikovala," dodal Georgiev.

Podle něj to byl dnes večer jediný výjezd záchranářů do 21:45 v souvislosti s bouřkou. Bez zranění se obešel i hrůzostrašně vypadající pád stropu v McDonaldu, který je v přízemí obchodního centra Forum v Liberci. "Propadl se tam promáčený sádrokartonový strop, je to ale bez zranění," řekl ČTK krajský mluvčí hasičů Jakub Sucharda. Video, na kterém je zachycený pád stropu, lidé sdílí na sociálních sítích. Promáčený strop byl podle Suchardy v Liberci i v restauraci v radnici.

Večer při bouřce během dvou hodin napršelo v Liberci skoro 30 litrů vody na metr čtvereční a hladina Lužické Nisy se asi na půl hodiny dostala na druhý povodňový stupeň. Desítky centimetrů vody byly i na některých silnicích ve městě. Kvůli popadaným stromům je zastaven provoz vlaků na několika úsecích tratí na Liberecku a na trati z Jablonce nad Nisou do Smržovky. Vyplývá to z informací Správy železnic.

Hasiči měli kvůli vydatným dešťům do podvečera 165 výjezdů

Do dnešních 18:00 měli hasiči v Česku kvůli silným dešťům 165 výjezdů. Nejvíce jich bylo v krajích Plzeňském, Ústeckém a Středočeském. Na twitteru o tom informoval Hasičský záchranný sbor ČR. Silná bouře byla i v Praze. Deště způsobily problémy v dopravě, hrozí také rozvodnění některých řek.

Hasiči zasahují například u zaplavené lokální trati z Rokycan do Nezvěstic na jižním Plzeňsku. Provoz vlaků bude přerušen několik hodin. Problémy na železnici jsou i jinde. Například v Jarově u Prahy se sesunulo kamení na koleje, silnici a částečně na auto. Kolemjdoucí z něj vyprostili ženu, zraněná není.

V Praze vyjížděli hasiči vedle popadaných stromů také k zatopeným komunikacím a budovám. Strom přes tramvajové troleje spadl v Otakarově ulici v Praze 4 a v Ječné ulici v Praze 2. Ve Vršovicích voda zaplavila podchod.

Klabava na Rokycansku dosáhla třetího, tedy nejvyššího povodňového stupně, který značí stav ohrožení. Tato říčka reaguje na silné deště vždy nejrychleji ze všech toků v Plzeňském kraji, ale její hladina po deštích obvykle rychle klesá. V 19:00 platily v Česku ještě dva první stupně. Jeden byl na Klabavě v Rokycanech, druhý na Holoubkovském potoce také v Rokycanech. Na druhý stupeň vystoupal vpodvečer krátce také Botič v Nuslích, hladina tam ale rychle klesla.

Pro dnešek platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před bouřkami do 23:00 pro téměř celé Česko s výjimkou částí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V celých Čechách mají být bouřky velmi silné, s úhrnem srážek až 50 milimetrů, tedy 50 litrů na metr čtvereční. Na Moravě naprší asi 40 milimetrů srážek.

V sobotu odpoledne se pak silné bouře do většiny Česka vrátí. Výstraha platí v sobotu opět od 12:00 do 23:00 pro celou zemi kromě Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Meteorologové očekávají až 40 milimetrů srážek a krupobití.