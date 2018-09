Liberec - Soud v Liberci dnes začal projednávat lednovou vraždu devětačtyřicetileté prodavačky vietnamské večerky ve Vratislavicích nad Nisou. Vrah jí zasadil dvěma noži 14 ran, z toho šest do krku. Obžalovaný Václav Matouš původně vystupoval jako druhá oběť. Dnes u soudu nevypovídal, policii se ale přiznal. Večerku přepadl, protože potřeboval 5000 korun na nájemné, jinak mu hrozilo vystěhování z ubytovny. Za vraždu způsobenou zvlášť trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Manžel zavražděné Vietnamky požaduje jako náhradu za majetkovou a nemajetkovou újmu přes pět milionů korun. Rozsudek dnes soud nevynese, po výslechu svědků jednání odročí.

Podle obžaloby čtyřicetiletý muž napadl Vietnamku v prodejně potravin v Dopravní ulici letos 5. ledna. "Sám to nemohu pochopit. Ve finanční tíži jsem byl mnohokrát, byl jsem na ulici, nechápu sám sebe," řekl při výpovědi na policii obžalovaný, který v době činu pracoval "načerno" u soukromníka.

Loupež prý neplánoval, šlo o momentální nápad. V kapse měl poplašnou pistoli, kterou koupil dva měsíce předtím od známého z hospody Žabák za 1200 korun. "Chtěl jsem ji (prodavačku) jen postrašit a chtít po ní, aby mi dala hotovost," řekl. Ženu nejprve udeřil pažbou do hlavy, omráčit se mu ji ale nepodařilo. Podle spisu Matouš poté oběhl pult, několikrát ženu udeřil rukou, poté sebral nůž z pultu a začal do ženy bodat. Při jednom úderu se nůž zlomil a čepel uvízla v krku napadené. Pachatel poté uchopil další nůž a prodavačku odtáhl do skladu, kde upadli na zem. Opakovaně ji podle spisu dále bodal a poté ještě udeřil dvěma lahvemi od piva do hlavy.

Matouš na policii uvedl, že se vyděsil, když na něj u pultu začala křičet. Tvrdil, že ji chtěl jen odtáhnout do skladu, aby mohl utéct. Když se žena bránila, tak ji prý chtěl nožem jen postrašit a bodnout do části těla, aby jí moc neublížil. Na policii mluvil o boku těla. Ve skladu s ženou dle své výpovědi zápasil, protože držela mezi zuby jeho ukazováček. Podle něj se ve skladu také žena zmocnila nože, který vzal z pultu, a jen se bránil. Proto prý také použil pivní lahve, aby ji omráčil.

Ženu těžce zranil, sám utrpěl středně těžké bodné poranění. Zraněnou se v prodejně snažili neúspěšně 40 minut resuscitovat policisté, poté i zdravotníci. Obžalovaný se nejprve snažil vystupovat jako svědek. Událost nahlásil a se středně těžkým bodným zraněním byl převezen do liberecké nemocnice, kde podstoupil operaci. Původně tvrdil, že vietnamskou prodavačku napadl nožem neznámý útočník, a když se ji snažil bránit, tak napadl i jeho. Muž tvrdil, že pachatel s komplicem, jenž původně čekal před prodejnou, po činu utekl přes protilehlý most. Ještě před příjezdem policie schoval nůž i pistoli do skalního výklenku u prodejny. Útok na prodavačku ale zachytily kamery v prodejně. Matouš na policii uvedl, že je pomáhal v minulosti nasměrovat do míst, kam nebylo vidět.