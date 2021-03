V Liberci se objevil kůrovec, který napadá buky

Liberec - V Liberci se objevil nový druh kůrovce, který ničí buky. Dnes kvůli tomu začalo kácení napadených stromů v parku v Lidových sadech vedle zoo. Cílem je zamezit dalšímu šíření tohoto škůdce. Z 50 buků v parku Petra Bezruče se jich musí odstranit deset, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Jana Kodymová.

Stromy napadené tímto lýkožroutem (taphrorychus bicolor) začnou od koruny rychle usychat. To, že jde o tento druh kůrovce, potvrdil fytopatologický posudek, který si město objednalo u Mendelovy univerzity v Brně. "Z něj vyplynulo, že v Liberci se objevil naprosto neznámý kůrovec, který nenapadá smrky. A tento neznámý kůrovec, který se v České republice objevil teprve před čtyřmi lety a zatím byl vždy jen na jižní Moravě, tak napadl buky i v našem městě," řekl novinářům náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj). Ke kácení stromů podle něj přistoupili proto, aby zabránili jeho šíření.

Buk je v Lidových sadech převažující dřevinou, několik desítek těchto stromů je i v zoologické zahradě sousedící s parkem. "Jsou to krásné dominantní stromy, které tvoří charakter zahrady. Pokud bychom je museli pokácet, tak by to byla velká ztráta," uvedl ředitel zoo David Nejedlo. Některé stromy v zahradě ale zřejmě tímto škůdcem už napadené jsou. "Nám začaly osychat větve a opadávat kůra na dvou bucích, co jsou asi 100 metrů od parku, kde se dnes kácí. Na podzim jsme na nich dělali prořez větví, aby to někoho nezranilo," uvedl ředitel. O dalším postupu se bude zoo podle něj ještě rozhodovat. "Zatím je to pro nás čerstvá informace," dodal.