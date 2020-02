V Liberci pokračuje soud, v němž je obžalován i hejtman Půta

Liberec - V Liberci dnes bude po téměř čtvrt roce pokračovat soudní jednání v korupční kauze, v níž je obžalován i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Za přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí trest od pěti do deseti let vězení, vinu odmítá. Líčení jsou naplánovaná až do příštího pátku a předseda senátu už dříve avizoval, že by chtěl v daném termínu případ uzavřít.

V kauze bylo původně obžalováno 13 lidí a čtyři firmy, jeden z obžalovaných ale koncem minulého roku zemřel a soudce tak jeho trestní stíhání zastavil. Soud se zabývá událostmi z let 2012 až 2014. Obžalovaným hrozí tresty od pěti do 12 let vězení. Kauza je spojená s dvěma libereckými projekty obecně prospěšné společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO), na něž chtěla čerpat evropské dotace. Nezískala je ani pro jeden.

Podstatná část obžaloby se týká takřka dokončené opravy kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun. V kauze soud také posuzuje, zda nebyl spáchán trestný čin při přípravě oddechové zóny v centru Liberce za více než 30 milionů korun. Od její realizace GEPO ustoupila. Půta podle obžaloby na úplatcích získal 830.000 korun za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rizikově vnímané rekonstrukce kostela v evropském programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplacené až po skončení oprav.