V Liberci pokračuje soud s lékařem Bartákem, možná zazní i rozsudek

Liberec - V Liberci bude dnes krajský soud pokračovat v projednávání případu lékaře Jaroslava Bartáka, který je obžalovaný z plánování tří vražd a vydírání. Soud vyslechne znalkyni z oboru fonetika, a pokud nebude státní zástupce ani obžalovaný požadovat předložení dalších důkazů, následovat zřejmě budou závěrečné řeči a rozsudek.

K soudu dnes přijde Barták poprvé po předčasném propuštění z věznice za své předchozí odsouzení. Za znásilnění, vydírání a sexuální nátlak byl potrestán 12 lety vězení, podmíněně propuštěn byl letos na konci září, zhruba rok před vypršením tohoto trestu.

Soud v Liberci posuzuje Bartákovo jednání z věznice v Liberci z podzimu 2013, kdy si již odpykával trest za své předchozí odsouzení. Podle obžaloby Barták ze msty za odsouzení plánoval vraždy advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby. Obžaloba tvrdí, že vydíráním chtěl získat přes 80 milionů korun a využít je k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Barták to od počátku odmítá. Hájí se tím, že o svých plánech mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně.

Liberecký krajský soud řeší tuto kauzu počtvrté. Napoprvé Bartáka potrestal 18 lety, verdikt ale zrušil vrchní soud. Podruhé mu uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí uložil osm let odnětí svobody, vrchní soud snížil na šest a Nejvyšší zrušil.